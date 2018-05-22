Вячеслав Шпорт оценил ход строительства крупнейшего свиноводческого комплекса

Губернатор края Вячеслав Шпорт посетил стройплощадку компании «СкифАгро-ДВ» под Хабаровском, где возводится современный свиноводческий комплекс. Он осмотрел территорию будущего сельхозпредприятия, после чего провел совещание по развитию производственных мощностей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Инвестиционный проект группы компаний «Скиф» является одним из крупнейших в сельхозотрасли Хабаровского края. Он реализуется на площадке «Ракитное» территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Общая стоимость оценивается в 2,2 млрд рублей. Количество выращиваемых свиней составит 70 тысяч голов в год. После ввода в эксплуатацию животноводческий комплекс будет ежегодно выпускать по 5,2 тысячи тонн мяса.

Вячеслав Шпорт обсудил с руководством предприятия вопросы, решение которых поможет ускорить запуск свиноводческого комплекса. Уже в сентябре этого года «СкифАгро-ДВ» планирует завершить первую очередь. Будут сданы пять корпусов зданий репродуктора. В них поместят 1240 свиней, которых доставят из Канады.

«Главное, что беспокоит, это будет ли у нас необходимое количество земель под кормовую базу, — сообщил генеральный директор группы компаний «Скиф» Андрей Жженых. — Мы получили 6,7 тысяч га в Вяземском и Хабаровском районах, нам нужно еще около трех тысяч га. Второе – очистные сооружения. Сливать отходы нельзя, так они пойдут в местные речки, а затем в Амур. Поэтому надо решать. Также важно прояснить, получится ли у нашей компании возмещать НДС в ускоренном порядке. Сейчас срок рассмотрения заявления в налоговой составляет не менее 3 месяцев. А нам нужны эти деньги срочно для погашения кредита. Для резидентов ТОСЭР законом допускаются ускоренные процедуры».

Вячеслав Шпорт поручил руководству профильных министерств оперативно разобраться по каждому из вопросов, поставленных инвестором. Так, утилизацию отходов можно производить либо своими силами, для чего придется построить очистные сооружения, либо транспортировать их по трубе в соседнее село Дружба. Что касается обеспечения кормами, то альтернативой может стать привлечение частных домохозяйств. Администрация Хабаровского района пообещала провести переговоры с крупными подворьями. Также в районе есть 600 га федеральных земель. Правительство края направит обращение в федеральный центр о возможности их передачи компании «СкифАгро-ДВ».

В отношении возмещения НДС руководству компании разъяснили, что законом действительно разрешается сокращать сроки рассмотрения заявлений от резидентов ТОСЭР. Для этого «СкифАгро-ДВ» потребуется предоставить поручительство своей управляющей компании ТОСЭР «Хабаровск».

«Инвестиционный проект «СкифАгро-ДВ» для нашего региона приоритетный, — сказал Вячеслав Шпорт. – Компания выполняет все работы по графику. В свою очередь мы тоже стараемся оказывать им максимальную поддержку. Инвестор обозначил круг важных вопросов, каждый из них мы оперативно отработаем. В итоге после запуска компания наполнит наш рынок местной свининой. Поэтому такой проект крайне необходим. Отмечу, что очень важна экологическая составляющая. Как показало совещание, есть пути нормального решения, без ущерба окружающей среде».

Напомним, что полностью проект строительства свиноводческого комплекса должен быть реализован к 2019 году. Он предусматривает строительство репродуктора, элеватора, комбикормового завода, трех газовых котельных и другой сопутствующей инфраструктуры. Новый комплекс даст Хабаровскому краю 165 новых рабочих мест.