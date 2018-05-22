Пользователи Яндекс.Денег из Дальневосточного федерального округа теперь могут без комиссии снимать наличные с пластиковых карт Яндекс.Денег в банкоматах любых банков — как в России, так и в других странах мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелёк, к которому она выпущена, — полностью идентифицированным. Лимит такого снятия — 10 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня многие оплачивают покупки с телефонов или пластиковых карт. Но иногда без наличных не обойтись — скажем, когда нужно одолжить другу несколько сотен рублей или купить магнитики в сувенирной лавке за границей. Мы провели опрос среди пользователей и выяснили, что примерно половина из них — 46% — за месяц снимают с карты не больше десяти тысяч рублей. Такой лимит мы и установили, чтобы люди могли снимать без комиссии наличные на повседневные траты», — говорит Александр Поваров, менеджер по продуктам Яндекс.Денег.

Выпустить карту Яндекс.Денег можно на сайте сервиса. Для этого достаточно заполнить короткую анкету и заплатить 200 рублей за обслуживание карточки в течение трёх лет — из электронного кошелька, с другой карты или наличными. Карта Яндекс.Денег придёт по почте. Пополнить баланс карточки можно разными способами: с любой банковской карты, со счёта мобильного номера, через Сбербанк Онлайн или наличными в точках их приёма — например, в Сбербанке, Евросети, Связном.

Пластиковые карты Яндекс.Денег категории World Mastercard позволяют оплачивать покупки по всему миру, а также пользоваться привилегиями Mastercard — например, получать скидки в магазинах, театрах, музеях и ресторанах. У Яндекс.Денег есть также виртуальные карты, с помощью которых можно платить в интернете, а ещё бесконтактно с мобильных устройств. К весне 2018 года пользователи выпустили около 800 тысяч пластиковых и 17 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег.