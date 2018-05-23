Губернатор края примет участие в работе Петербургского международного экономического форума

Делегация Хабаровского края во главе с Губернатором Вячеславом Шпортом направилась в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как ожидается, в этом году в работе крупнейшей мировой деловой площадки примут участие более 10 тысяч делегатов. Это главы государств, представители власти, деловых кругов, российских и иностранных компаний, научного и экспертного сообщества, общественности. В центре внимания – обсуждение задач и новых вызовов, стоящих перед Россией и миром в сфере развития экономики. Эта тема станет ключевой на пленарном заседании, участие в котором примет Президент РФ Владимир Путин.

ПМЭФ также станет большой выставочной площадкой для российских субъектов, которые презентуют потенциальным инвесторам ключевые проекты. На стенде Хабаровского края широко будет представлен инвестиционный потенциал региона — информация о ТОСЭР, развитии экспорта, успешных практиках на «дальневосточных гектарах».

Делегация Хабаровского края также примет активное участие в деловой программе форума, которую откроет сессия «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций». Здесь планируется подробно проанализировать опыт ДФО, который вышел на первое место среди всех федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику. Планируется, что на этой площадке участие в дискуссии примет Губернатор Вячеслав Шпорт. Глава региона поделится опытом региона по созданию привлекательных условий для бизнеса, реализации ключевых проектов развития территории при участии российских и иностранных компаний.

На полях ПМЭФ Вячеслав Шпорт также проведет ряд встреч с руководителями субъектов РФ, крупнейших российских компаний и финансовых организаций, в ходе которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Планируется также, что в рамках развития партнерских отношений Хабаровский край и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» заключат соглашение по распространению в крае лучших практик и инициатив в области социально-экономического развития.

Одним из главных событий ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2017 год.

Отметим, что по результатам прошлогоднего рейтинга Хабаровский край существенно улучшил свои позиции. Регион поднялся в итоговом списке на 33 позиции и занял 40-е место. Краю удалось достичь прогресса, благодаря сокращению сроков представления ряда государственных процедур для бизнеса.

Напомним, что ПМЭФ – крупнейшая деловая площадка в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 проходит под патронатом и при участии Президента РФ.