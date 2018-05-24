Центр обучения поиску пропавших людей для волонтеров откроют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае будут обучать добровольцев поиску пропавших людей. Первый в регионе специальный ресурсный центр будет создан в краевой столице.

Как сообщили в комитете Правительства края по гражданской защите, центр начнет свою работу уже в этом году. Он разместится на площадке краевого учебно-методического центра управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты региона. Специалисты будут обучать волонтеров оказанию доврачебной медицинской помощи и основам поисковой деятельности. Накануне члены общественного совета ведомства изучили опыт работы подобных центров в других регионах, сформировали реестр общественных организаций в Хабаровском крае, занимающихся поиском людей, и утвердили «дорожную карту» по взаимодействию с волонтерами в этой сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Помощь добровольцев в поиске пропавших людей трудно переоценить, но необходимо понимать, что процесс поиска должен быть не только результативным, но и безопасным для его участников. Он должен быть организован с учетом особенностей той местности, где пропал человек, и многих других факторов», — отметил председатель Общественного совета при комитете Ибрагим Исламов.

Сейчас подготовительные работы по созданию организации проходят завершающий этап – определяются источники финансирования центра, разрабатывается учебная программа. В ближайшее время будет создана единая информационная площадка для участников рабочей группы, где будут обобщаться данные и о пропавших людях, и о ходе поисковых операций на территории Хабаровского края.

Отметим, что необходимость создания региональных центров по обучению поиску пропавших людей обозначена в Перечне поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения в 2017 году. Подобные организации планируется создать во всех регионах страны.

Также напомним, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Волонтеры принимают активное участие в различных событиях, как спортивных, так и общественно значимых для нашей страны. В Хабаровском крае насчитывается более 7000 добровольцев, и с каждым годом их становится все больше.