«ТехноНИКОЛЬ» построит два новых завода в Хабаровском крае

Корпорация развития Дальнего Востока и компания «ТехноНИКОЛЬ» в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о строительстве двух новых предприятий на территории ТОСЭР «Хабаровск». Суммарный объем инвестиций в проекты составит около 600 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Из этой суммы 100 миллионов рублей компания намерена вложить в создание завода по вторичной переработке полимеров. Еще 500 млн — в выпуск современных пластиковых водосточных систем. Ввести оба предприятия в эксплуатацию планируется в 2018-2019 гг.

Как отметил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, присутствовавший на подписании в качестве почетного гостя, строительство новых заводов положительно скажется на экономическом потенциале региона, и всего Дальнего Востока. Так, в 2017 году только в Хабаровском крае объем индивидуального жилищного строительства превысил 120 тыс. квадратных метров. Поэтому продукция компании очень востребована. Кроме того, «ТехноНИКОЛЬ» успешно развивает экспортное направление, что вносит значительный вклад в укрепление инвестиционного имиджа дальневосточных территорий.

«ТехноНИКОЛЬ» — одно из первых предприятий, получивших статус резидента ТОСЭР в ДФО, — отметил Вячеслав Шпорт. – Компания успешно работает, ведет социально ответственный бизнес. Использует только самые современные технологии. Несмотря на льготный режим, выплачивает десятки миллионов налоговых отчислений. Работа компании стала успешным примером реализации новой экономической стратегии на Дальнем Востоке».

Президент «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников поблагодарил Вячеслава Шпорта и руководство Корпорации развития Дальнего Востока за совместную работу. Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям и налоговым преференциям первый завод по производству базальтовой теплоизоляции удалось построить в максимально сжатые сроки. При этом период окупаемости был сокращен с 10 до 7 лет.

«Наше решение о запуске новых проектов основано на уже имеющемся опыте работы в Хабаровском крае, в частности на площадке ТОСЭР «Хабаровск». За два года мы убедились, что все договоренности строго выполняются. Поэтому мы готовы сделать новые инвестиции. Рассчитываем, что прорабатываемые проекты также будут успешными и будут способствовать развитию производственного потенциала региона, усилению экспортных позиций нашей страны», — сказал Сергей Колесников.

Напомним, что в 2015 году компания «ТехноНИКОЛЬ» освоила на площадке ТОСЭР «Хабаровск» выпуск теплоизоляционных плит на основе минеральной изоляции (каменной ваты). Общий объем заявленных инвестиций в производство составит 2,8 млрд рублей. Проект позволит создать 154 новых рабочих места.

В настоящее время предприятие уже вышло на проектную мощность. Компания инвестировала почти 2 млрд рублей, а на производстве трудится 120 человек.