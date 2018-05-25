Три региона Дальнего Востока выросли в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на десятки позиций

Хабаровский край вошел в ТОП-20 регионов с наиболее комфортными условиями для бизнеса. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева в ходе презентации результатов национального рейтинга в рамках ПМЭФ.

«Президент России поручил к 2020 году обеспечить присутствие регионов Дальнего Востока в ТОП-30 нашего рейтинга. За последний год Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская область показали колоссальный результат. По итогам Хабаровский край уже вошел в ТОП-20 и занимает 18-ю строчку», — сообщила Светлана Чупшева.

Так наибольший рост показала Сахалинская область – за год регион вырос в рейтинге на 42 позиции. Камчатский край прибавил 36 позиций, а Хабаровский поднялся на 22 строчки.

«Рост показателей рейтинга колоссальный, и это результат работы всех уровней власти. Региональные офисы сумели сделать невероятное. По некоторым процедурам результат лучше целевого, который мы закладывали. Раньше в рейтинге росли только лидеры, а теперь 78 регионов показали рост», — подчеркнула генеральный директор АСИ.

Кроме того, в прошлом году вырос уровень развития государственно-частного партнерства. Всего в 2017 году было сформировано почти 2000 проектов, с общим объемом частных инвестиций более 1,7 трлн рублей. В числе лидеров по этому направлению — Чукотский автономный округ.

Всего в рейтинге оцениваются 44 показателя. В этом году минимальный результат составил 170 пунктов, в 2017 он был на уровне 120.

Сегодня на Дальнем Востоке созданы 18 ТОР и Свободный порт Владивосток, реализуется более 1300 инвестиционных проектов с суммой заявленных инвестиций в 3,8 трлн рублей. Благодаря реализации этих проектов в макрорегионе будет создано 125 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона – рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%.