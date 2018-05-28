Почти 11 тысяч иностранцев въехали в ДФО по электронной визе

Упрощенным визовым режимом воспользовался 10961 иностранный гражданин из 14 стран. Самыми активными стали жители КНР (около 7,8 тысячи человек) и Японии (почти 3 тысячи человек).

По электронной визе прибыли 120 граждан Сингапура, 37 гражданина Индии, 19 граждан КНДР, 12 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Мексики, 6 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

По электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. В настоящее время все прибывающие по электронной визе пересекли границу в Приморье.

Отметим, что до 2021 года предполагается увеличить с 9 до 12 пункты пропуска упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории Приморского края. После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино», а также на морской пункт пропуска «Находка».

Сейчас по электронной визе в Приморье могут въехать граждане 18 стран через воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», морские пункты пропуска «Владивосток», «Посьет» и «Зарубино», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий рог». Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно въехать на Сахалин и Камчатку.

Напомним, закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты Дальнего Востока находится на рассмотрении в Госдуме.

Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенные пункты воздушных гавань. Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Проведения). В соответствии с законопроектом перечень воздушных пунктов пропуска, на которые будет распространён упрощённый порядок въезда, будет определять Правительство России. Принятое решение позволит увеличить туристический поток в Дальневосточный регион, повысит его инвестиционную привлекательность, привлечёт потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.