Александр Козлов: мы должны решить ключевые задачи развития транспортного комплекса ДФО

Вопросы развития транспортного комплекса ДФО обсуждались на первой плановой встрече Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова с представителями дальневосточных регионов в режиме видео-конференц-связи.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. У меня в ближайшие дни запланирована встреча с Министром транспорта России Евгением Ивановичем Дитрихом, на которой будут обозначены ключевые проблемы в отраслях транспорта дальневосточных регионов. Для этой встречи регионы актуализируют ситуацию по ключевым блокам. Это пассажирские авиаперевозки, аэропортовая инфраструктура, инфраструктура морских портов, пункты пропуска через государственную границу, автодороги и мосты», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению главы Минвостокразвития России, в части авиаперевозок нужно обратить внимание на проблему субсидирования внутри-, межрегиональных и дальнемагистральных авиаперевозок.

Как пояснили в Минвостокразвития, в текущем году субсидируемые авиабилеты закончились в течение 10 дней после открытия продажи. Доля граждан, воспользовавшихся льготой, не превышает ежегодно 10 процентов численности всех льготников в связи с недостаточным объемом средств. Поручениями Президента, Председателя Правительства РФ предусмотрено обеспечить в 2018 году на эти цели выделение дополнительных средств. В Минфин направлены предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ в объеме 4,5 млрд рублей. Росавиация направила предложения о выделении дополнительных средств в объеме не менее 2,1 млрд рублей. По информации Минтранса России, дополнительные средства на текущий момент не выделены.

Александр Козлов обратил внимание на необходимость развития программы «плоских тарифов» ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». В настоящее время в программу «плоских тарифов» сейчас включены 5 городов Дальнего Востока: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск. Не решен вопрос распространения указанной программы на Анадырь, Якутск и Благовещенск. Острая проблема – отсутствие авиабилетов ПАО «Аэрофлот» по «плоским тарифам» на период отпусков во всех регионах Дальнего Востока.

Для Дальнего Востока важен вопрос сохранения и расширения авиационной маршрутной сети. В этом году из 116 субсидируемых маршрутов Российской Федерации в ДФО субсидируется только 26 (22 процентов). «Мы обязательно должны поднять вопрос субсидирования авиамаршрутов на Дальнем Востоке и обсудить сложившуюся ситуацию с Минтрансом. Еще один важный вопрос — привлечение авиакомпаний для открытия новых маршрутов с Дальнего Востока в европейскую часть России. Такие примеры сейчас появляются», – считает Министр.

Дальний Восток нуждается в обновлении авиапарка. В регионе существует проблемы высокого износа и недостатка современной авиационной техники, отсутствует программа господдержки лизинга вертолетов.

Министр указал на сложность в развитии аэропортовой инфраструктуры. Из 90 существующих аэропортов Дальнего Востока реализуются мероприятия по реконструкции в 11 аэропортах. Завершены по госпрограмме (то есть профинансированы в полном объеме), но фактически не введены в эксплуатацию 2 аэропорта в Камчатском крае — Никольское и Палана. 34 аэропорта Минтранс России включил в пилотную государственную программу «Развитие транспортной системы» без финансирования. Минвостокразвития России планирует предложить Минтрансу использовать механизм отложенных платежей для того, чтобы приступить к реконструкции ряда аэропортов на Дальнем Востоке уже в этом году.

Требует решения вопрос реконструкции и модернизации пунктов пропуска. В настоящее время Дальнем Востоке установлено 63 пункта пропуска через государственную границу, из которых большая часть находится в крайне неудовлетворительном состоянии. 18 пунктов пропуска не функционируют. Из 45 функционирующих пунктов пропуска 10 пунктов пропуска находятся в удовлетворительном состоянии, 35 – требуют реконструкции.

Отдельный блок касался развития железнодорожного транспорта. Как пояснили в Минвостокразвития, развитие железнодорожных магистралей БАМа и Транссиба должно обеспечить вывоз всех предъявляемых к перевозке грузов на Дальнем Востоке на экспорт и в европейскую часть Российской Федерации, обеспечить развитие подходов к морским портам в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области.

На совещании обсуждались вопросы получения межбюджетных трансфертов дальневосточными регионами на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». Участники совещания отметили необходимость создания специализированной программы развития морских портов и механизм привлечения иностранного капитала в строительство портов.

«Мы договорились, что дальневосточные регионы актуализируют перечень проблем транспортного комплекса региона. Минвостокразвития, Минтранс и регионы назначат должностных лиц, ответственных за каждый объект. Мы разработаем план действий по каждому вопросу. Через месяц будут подведены первые итоги работы, мы детально проанализируем, что сделано в каждом регионе. Такую же работу мы будем проводить совместно с другими федеральными Министерствами в рамках их компетенций. На всех подобных совещаниях должны участвовать исполнители – люди, непосредственно отвечающие за фронт работ, чтобы мы могли обсуждать все «узкие места» и оперативно решать задачи», – резюмировал Александр Козлов.

«Совещание прошло конструктивно. У дальневосточных регионов есть много общих проблем по авиаперевозкам. Виден системный подход в решении этих проблем. Надеюсь, что все предложения, которые будут сформированы от дальневосточных регионов, будут учтены в работе Минвостокразвития и Минтранса», – отметила в свою очередь заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от Магаданской области Оксана Бондарь.

Напомним, транспортная система Дальнего Востока представляет собой 90 тысяч км автодорог, 8 тысяч км железных дорог, более 23 тысяч км внутренних водных путей, 28 морских и 16 речных морских портов, 90 аэродромов, 63 пунктов пропуска через государственную границу.