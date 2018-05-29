Российская дрифт-серия готовится к соревнованиям в Хабаровске

23 пилота подали заявки на участие в соревновании РДС-Восток, эта цифра стала рекордной для подобных соревнований в Хабаровске. Мероприятие пройдёт на парковке арены «Ерофей» в ближайшую субботу – 2 июня. А уже сегодня в Хабаровск прибывают первые фуры с оборудованием. К пятнице на асфальте арены «Ерофей» вырастет дрифт-площадка с комфортабельными трибунами для зрителей и техническим парком для пилотов и их болидов.

О том, какими силами создают праздник автоспорта рассказал Дмитрий Семенюк — один из организаторов соревнования, главный судья РДС-Восток.

— Дмитрий, когда начинается подготовка к соревнованиям?

— В марте. Мы придумываем трассу, пишем план размещения и план безопасности, согласовываем эти документы. Затем следует этап поиска подрядчиков, после чего уже начинается активная фаза работ. Буквально вчера во Владивостоке мы загрузили четыре фуры – три с трибунными конструкциями, одна фура с поролоновыми блоками безопасности. Общий вес груза в этих фурах 24 тонны. К моменту прибытия фур на площадку «Ерофея» мы уже должны наметить точки, где будут установлены трибуны, и начертить внешний периметр трассы. Следом прибывают фуры с бетонными блоками ограждения трассы – блоков всего 100 штук весом по 2 тонны каждый. Разумеется, везти бетонные блоки из Владивостока очень накладно, потому мы целый год храним наши блоки в Хабаровске, чтобы дважды в год они обеспечивали безопасность мероприятия. В несколько заходов блоки с места хранения до площадки перевозят сразу три фуры. Для установки бетонных блоков вдоль трассы мы задействуем также два крана 50-тонника.

— Если задействовано такое количество техники, то сколько же человек трудится на строительстве трассы?

— Общее количество людей, работающих на площадке, 25 человек. Такой командой в режиме 12-15-часового рабочего дня мы с ноля строим всю площадку. В пятницу, когда построены трибуны, на месте блоки безопасности, мы наносим основной рисунок трассы. На её отрисовку уходит 4-5 часов: на площадке шириной 200 метров практически нет права на ошибку, дорога каждая минута. Во второй половине дня прибывают два автовоза с дрифт-карами, и здесь уже очертания принимает технический парк соревнований.

— Кроме технических специалистов кто ещё задействован в мероприятии?

— Надо понимать, что большая часть специалистов, возводящих трассу, живут в Хабаровске. Однако для того, чтобы соревнование состоялось, мы везём команду из четырёх десятков человек – это судьи, маршалы трассы, технический персонал – всё и все должны быть на месте и во время. Кстати, Хабаровск может порадоваться за своего земляка – с этого года в судейскую коллегию РДС-Восток входит известный хабаровский спортсмен, в прошлом пилот Российской дрифт-серии Артём Лисица.

— С этого года соревнования проходят в один день, почему?

— Да, действительно, мы решили сделать один, но максимально насыщенный день. В 10 утра начнутся тренировочные и одиночные заезды, и почти сразу, после небольшого перерыва, в 14.00 стартуют парные заезды. Концентрация драйва и дыма – максимальная. Хочу обратить внимание, что впервые на соревнования подали заявки 23 участника. Надо понимать, что это лучшие пилоты Дальнего Востока. Да, среди них есть новички, но и они понимают, что такое РДС, что это большая ответственность и большая честь. Каждый хочет победить и, конечно, каждый жаждет внимания публики. Приходите, как можно раньше, чтобы ничего не пропустить, приходите всей семьёй!

Кстати, помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга «Zvuk DV». Самые красивые и громкие машины Дальнего Востока можно будет увидеть, услышать и даже потрогать.

Весь день для посетителей будет работать фуд-корт с точками питания, а также интерактивные развлекательные зоны от партнёров мероприятия.

Билеты на трибуну и в стоячую зону соревнований РДС-Восток можно приобрести на сайте https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/93492, а также в кассах кинотеатра Гигант. Подробности на rdsvostok.ru и по телефону 240-180.