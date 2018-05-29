Специалисты НПО «Петровакс Фарм» разработали уникальную четырехвалентную вакцину от гриппа

Российские фармацевты совершили значительный прорыв, разработав четырехвалентную вакцину от гриппа. Новое средство иммунизации успешно прошло испытания и вскоре будет зарегистрировано. Уже в текущем году россияне могут получить прививку этой вакциной, а ее основной компонент — иммуноадъювант полиоксидоний – уже входит в состав популярнейших противогриппозных вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс».

И полиоксидоний, и упомянутые вакцины созданы, опять же, в России, специалистами НПО «Петровакс Фарм». Это предприятие, уже не первый год уверенно лидирующее на отечественном рынке производства лекарственных средств, входит в группу Владимира Потанина «Интеррос». По словам вице-президента объединения по исследованиям и регистрации лекарственных препаратов в РФ и за рубежом Ольги Ореховой, им удалось наладить полноцикловое производство препарата. «Разработка квадривалентной вакцины — это значимый вклад нашей компании в развитие иммунобиологической промышленности и логическое продолжение линейки современных противогриппозных вакцин», — заявила представитель «Петровакс Фарм».

Новая вакцина эффективно защищает от гриппа, вызываемого двумя штаммами вируса А и двумя – вируса В. Прививки новым средством обеспечивают стойкое повышение иммунитета, эффективно снижают получаемую дозу вирусных антигенов. Кроме того, новое средство обладает повышенной безопасностью. Все это делает вакцину уникальным препаратом, не имеющим мировых аналогов. Вклад НПО «Петровакс Фарм» в иммунизацию населения трудно переоценить — по мнению специалистов, ежесезонно противогриппозная вакцинация помогает сэкономить около двух с половиной миллиардов рублей.