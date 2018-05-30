Мальчиков больше! В Хабаровском крае с начала года появилось на свет 4324 малыша, из них 1587 первенцев, 1715 вторых малышей и 1022 третьих и последующих деток.

Мальчиков в 2018 году родилось больше, чем девочек: 2230 мальчиков и 2094 девочки. У 52 семей родились двойни, тройняшки появились у 2 семей.

Мы от всей души поздравляем родителей с прибавлением, желаем Вам и малышам благополучия и крепкого здоровья и напоминаем, что трудоустроенные мамы (или папы), осуществляющие уход за ребенком во время соответствующего отпуска, имеют право на получение за счет средств ФСС РФ ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Для получения выплаты Вам необходимо обратиться к своему работодателю и предоставить необходимые документы. А также обращаем внимание, что выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет производятся с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем назначения пособия. Закрепление определенной даты выплаты пособия за получателями не предусмотрено. Назначение пособия производится на основании сведений Вашего работодателя.

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам производится органами социальной защиты по месту регистрации.