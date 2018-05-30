Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» признана лучшей в стране

В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации подвели итоги конкурса «Торговля России». В нем приняли участие предприниматели, а также региональные и местные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса. В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала хабаровская выставка-ярмарка «Наш выбор 27».

Как сообщили в министерстве потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, члены жюри учитывали посещаемость, презентацию и условия торговли для производителей. Кроме хабаровской, высшую оценку в этой номинации получили ярмарка «Ценопад» Московской области, международная Покровская ярмарка Тамбовской области и другие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Победа в конкурсе федерального уровня – это высокая оценка проделанной работы. Наша главная цель была поддержать местных производителей и увеличить объемы выпуска продукции. В прошлом году на выставке-ярмарке производители заработали 4,5 млн рублей, рестораторы — 1,5 млн рублей», — отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Николай Крецу.

В этом году выставка-ярмарка «Наш выбор 27» пройдет 10-11 июня на краевой набережной, где соберутся десятки производителей региона. Они реализуют продукцию по сниженным ценам. Так, десяток яиц обойдется в 35 рублей – это вдвое ниже рыночной стоимости. На сегодняшний день от предпринимателей поступило заявок более чем на 140 экспомест. Жители смогут купить рыбную и мясную продукцию, морские деликатессы, выпечку, овощи, фермерские продукты, Иван-чай, джемы, варенье и многое другое.

Также впервые предусмотрена деловая программа. В специальном доме переговоров соберутся эксперты из регионов Дальнего Востока, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, в деловой зоне производители смогут заключить контракты с торговыми сетями.