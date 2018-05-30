Жители края могут подать документы на регистрацию прав недвижимости в электронном виде

Подать обращение на регистрацию права недвижимости жители края могут через Интернет. Для этого необходимо заполнить заявление на сайте Росреестра. Электронный шаблон полностью соответствует содержанию документа, который представляется на бумажном носителе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

К заявлению получателям услуги необходимо прикрепить электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью лиц, которые, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены подписывать или заверять такие документы при их составлении на бумаге. Подписать сформированное заявление и пакет обращения следует своей усиленной квалифицированной подписью.

После отправки программной системой осуществляется форматно-логический контроль обращения на соответствие подлинности подписей и указанных данных. По результатам проверки рассчитывается размер государственной пошлины, формируется уникальный код и дата платежа, а также формируется пакет документов. Вся информация направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении. Как отметили в управлении Росреестра по Хабаровскому краю, при регистрации права собственности в электронном виде размер госпошлины для физических лиц снижен на 30 процентов.

В ведомстве также напомнили: с помощью сертификатов электронной подписи в круглосуточном режиме можно поставить объект недвижимости на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).