Новое поселение в Хабаровском крае получит название «Дальневосточное»

Новое село из «дальневосточных гектаров», которое образовано на территории Кургликовского сельского поселения района им. Лазо, получит название «Дальневосточное». Такое решение сегодня приняла региональная Законодательная Дума. Краевые парламентарии одобрили предложение местного Совета депутатов, основанное на результатах анкетирования среди жителей поселения и владельцев земельных участков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Предложение также было направлено на заключение Губернатору Хабаровского края и уже получило поддержку главы региона. Сейчас все необходимые документы и расчеты затрат будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Завершится процедура присвоения наименования новому населенному пункту в Правительстве РФ.

Напомним, новый населенный пункт в регионе был образован согласно Закону Хабаровского края от 28 февраля 2018 г. № 319 в целях создания благоприятных условий для освоения земельных участков, предоставленных гражданам в районе села Кругликова района им. Лазо. Официальный статус село обрело 1 мая.

По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, на сегодняшний день в районе села Кругликово в рамках действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» договоры безвозмездного пользования землей заключены с 695 гражданами. Им предоставлено 430 земельных участков общей площадью 653 гектаров. Наделы расположены компактно и составляют единую территорию. Рядом проходят коммуникации, автомобильная и железная дороги.

В Хабаровском крае подано свыше 17 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день уже оформлено 8059 договоров. Самыми популярными среди граждан по-прежнему остаются земли Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского и имени Лазо районов.