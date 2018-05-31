Вячеслав Шпорт: Хабаровск по праву закрепил за собой статус политического и экономического центра Дальнего Востока

Сегодня, 31 мая, исполняется 160 лет со дня основания Хабаровска. С юбилейной датой жителей регионального центра поздравил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил, что город был, есть и остаётся форпостом восточных рубежей России. Особые заслуги жителей краевой столицы в годы Великой Отечественной войны отмечены высоким званием – «Город воинской славы», которое было присвоено в 2012 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня Хабаровск по праву закрепил за собой статус политического и экономического центра Дальнего Востока. Здесь реализуется новая экономическая политика страны, создаются благоприятные условия для бизнеса. Именно в Хабаровске появились первые в России территории опережающего развития, где открываются новые предприятия, появляются рабочие места, выпускается современная продукция. Хабаровск еще и территория приграничного сотрудничества. У города сразу шесть побратимов в разных странах мира — Ниигата, Портленд, Виктория, Харбин, Пучон, Санья», — сказал Губернатор края.

По его словам, с каждым годом краевая столица становится более комфортной для проживания. Неоднократно она признавалась самым благоустроенным городом страны, становилась победителем конкурса «Город России — национальный выбор».

Глава региона подчеркнул, что Хабаровск является крупнейшим культурным центром. На концертных площадках выступают звезды мирового уровня, регулярно проводятся масштабные музыкальные, театральные, кинематографические фестивали. Яркий пример тому — Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который уже стал визитной карточкой города и края.

«Сегодня Хабаровск ещё и спортивная столица. Здесь с успехом проводятся чемпионаты мира по хоккею с мячом и карате, первенства страны по боксу, самбо и другим видам спорта. В 2014 году город принимал эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня, — сказал Вячеслав Шпорт. — Дорогие хабаровчане! У Хабаровска славное прошлое, замечательное настоящее, прекрасное будущее! Искренне поздравляю вас с праздником! От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, радости и оптимизма, а краевой столице – развития и процветания!»