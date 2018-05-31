За присвоение имени героя-авиатора самолету «Сухой Суперджет 100» проголосовали 5500 человек

В Хабаровском крае продолжается народное голосование за присвоение имени героя-дальневосточника пассажирскому самолету «Сухой Суперджет 100». На сегодняшний день свои голоса отдали более пяти тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Самолеты комсомольских авиастроителей – гордость региона и должны носить имена дальневосточных героев. Это наша благодарность поколениям разных лет, внесшим особый вклад в силу, независимость, развитие страны. За неделю проведения опроса мы подошли со следующими результатами.

На первом месте Герой Советского Союза Нина Распопова. За нее проголосовали 2505 человек. На втором – ветеран четырех войн Лев Липович с результатом 1998 голосов. Замыкает тройку лидеров опроса Герой Советского Союза заслуженный летчик РСФСР Борис Езерский. За него проголосовали 628 человек», — сообщил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин.

Также в список голосования включены еще три Героя Советского Союза – генерал-майор авиации Илья Мазурук, летчик гражданской авиации Василий Дончук и летчик Владимир Некрасов.

Справка:

Дончук Василий Иванович — Герой Советского Союза, лётчик гражданской авиации, летал на трассах Дальнего Востока, в Заполярье и на Камчатке. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Погиб 21 октября 1944 года при выполнении боевого задания в Северной Норвегии в районе Киркенеса.

Езерский Борис Григорьевич — Заслуженный летчик РСФСР, участник Великой Отечественной войны, полковник морской авиации, ветеран гражданской авиации, бывший начальник Дальневосточного управления гражданской авиации, почетный гражданин города Хабаровска.

Липович Лев Борисович — В годы Великой Отечественной войны совершил 135 боевых вылетов летчиком, штурманом, полковым флаг-штурманом. Летал в тыл врага, на партизанскую территорию, доставляя оружие и продовольствие. После войны почти 30 лет служил в гражданской авиации.

Мазурук Илья Павлович — Герой Советского Союза, советский полярный лётчик, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны. Участник строительства Комсомольска-на-Амуре. В 1943 году — командир 1 перегоночной авиационной дивизии на трассе Алсиб по доставке самолетов из США по ленд-лизу.

Некрасов Владимир Петрович — Герой Советского Союза, родился в селе Вятское Хабаровского края. В 1938 году вместе со своим младшим братом Александром поступил в Хабаровский аэроклуб. Был лётчиком, командиром звена. Удостоен звания Героя Советского Союза.

Распопова Нина Максимовна — Герой Советского Союза, родилась в Амурской области, окончила летную школу в Хабаровске. Командир звена ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, ветеран Великой Отечественной войны. К концу войны совершила 805 боевых вылетов, нанеся большие потери врагу в живой силе и боевой технике.