Российские и иностранные ученые в Хабаровске обсудят сохранение популяции тигра

28-29 июня в Хабаровске пройдет Международный научно-практический симпозиум по сохранению популяции амурского тигра. В дальневосточной столице соберутся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных природоохранных организаций, ведущих научных и учебных учреждений в сфере сохранения биоразнообразия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Запланировано проведение двух пленарных заседаний, а также работа трех секций. Участники обсудят угрозы популяции амурского тигра и методы по их устранению, возможность минимизации конфликтов между хозяином тайги и человеком. Также будут рассмотрены предложения по совершенствованию методов сохранения амурского тигра. Кроме того, эксперты затронут вопрос экологического образования населения и формирования экологической культуры.

На мероприятие также приглашены представители семи стран: КНР, КНДР, Южной Кореи, Индии, Австрии, Швеции и США. Свое участие уже подтвердили кандидат наук Калифорнийского университета США Эллисон Скидмор, помощник начальника отдела правоохранительных органов Департамента рыбного и животного мира штата Калифорнии (США), координатор программы по охране тигра Общества охраны дикой природы, директор программы по России Общества по сохранению диких животных Дейл Микель. От КНР в работе симпозиума примет участие делегация Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. Ожидается приезд директора отдела международного сотрудничества управления внешнеэкономического сотрудничества Министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды КНДР Ри Кёнг Сим.

«Главная цель симпозиума, это, конечно, обмен опытом. В том числе, с представителями других государств, так как амурский тигр является трансграничным видом. Наши специалисты за последние годы многого достигли в области сохранения популяции хозяина дальневосточной тайги, и им есть, что рассказать. Будут подведены итоги деятельности за последние 25 лет, а также определены ключевые направления по обеспечению безопасности будущего амурского тигра», — рассказал заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов Александр Ермолин.

По данным сплошного учета 2015 года на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей амурского тигра. Из них в Хабаровском крае – от 100 до 109 особей. Ареал обитания охватывает южную, юго-восточную и немного центральной части территории края. В последние годы намечена тенденция к расширению границ ареала в северном, северо-западном и северо-восточном направлении. Заселенная видом площадь исчисляется в переделах более 8,6 млн гектаров.