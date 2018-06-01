В Хабаровском крае зарегистрировано 20 лесных пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае в зоне активного тушения зарегистрировано 20 пожаров на площади 4911 гектаров, из них 14 пожаров действуют, пять пожаров локализовано и один потушен. По данным ИСДМ-Рослесхоз в зоне контроля зарегистрировано четыре пожара, пройденная огнем площадь за сутки составила 1665 гектаров. Специалисты лесоавиаохраны работают на тушении возгораний в восьми районах края.

«В Амурском районе действует один пожар, в Верхнебуреинском зарегистрировано пять лесных возгораний. На территории Комсомольского района действует один пожар, еще один локализован. В Советско-Гаванском районе действуют два возгорания и одно локализовано. Действуют два пожара в Ульчском районе, один — в районе им. Полины Осипенко, еще один, там же, недалеко от пос. Херпучи, локализован. На территории Хабаровского муниципального района ликвидирован лесной пожар на площади 670 гектаров», — сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства Хабаровского края Сергей Бутин.

Он также подчеркнул, что угроз населенным пунктам нет. В тушении задействовано 314 человек, а также 70 единиц спецтехники 9 воздушных судов.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировано 333 лесных пожара на площади почти 182 тысяч гектаров.

Управление лесами правительства края напоминает, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии 8 (800) 100-94-00, а также посредством мобильного приложении ФБУ «Авиалесоохрана» «Берегите лес».