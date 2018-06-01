За минувшую неделю более 600 человек обратились к врачам после укуса клещей

В Хабаровском крае по-прежнему наблюдается повышенная активность клещей. По данным регионального министерства здравоохранения, сначала года зарегистрировано 2 528 случаев обращений за медпомощью по поводу присасывания клещей. Серопрофилактику иммуноглобулином получили 1276 человек, в том числе 901 ребенок.

Наибольшее число случаев обращений зарегистрировано в Хабаровске — 1368, в Комсомольске-на-Амуре – 326. Из муниципальных районов больше всего случаев в Амурском районе — 185.

«За неделю в крае зарегистрировано 611 случаев обращений за медпомощью по поводу присасывания клещей, из них 257 — у детей. Серопрофилактику получили 309 человек, в том числе 231 ребенок. На сегодняшний день с подозрением на клещевой энцефалит зарегистрировано два человека, в том числе ребенок из Тугуро-Чумиканском района», — сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. В случае обнаружения или присасывания клеща стоит обратиться к медицинским работникам. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения края: 8 (4212) 40-22-01.

Между тем, в крае продолжаются обработки территорий от клещей. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, на 28 мая обработано 1422,22 гектаров. Особое внимание уделяется обработке территорий детских летних оздоровительных учреждений. Всего в регионе запланировано обработать 1624,25 гектаров.