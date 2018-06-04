Уважаемые собственники! Именно так начинается лист бумаги с текстом, украдкой просунутый в квартирную дверь. Да, вождь не указан, членов нет, но анонимно, как в секте, заговорщики какие-то. Видимо, люди хорошо знают пословицу, что «язык до Киева доведёт». Но в Киеве произошла майданная революция с полной потерей всякого достоинства, особенно по линии жилищного и коммунального хозяйства. Цены выросли до потолка! У меня там родители живут, известное дело. А начиналось все с благими намерениями. Вот и на этом листе бумаги мы, по мнению, инициаторов, должны увидеть благие намерения.

Уважаемые собственники, когда вы в свой адрес получите такую информацию, то не торопитесь митинговать, и вспомните, что есть учебник «Технология» за 8 класс. А я есть учитель технологии хабаровской школы № 68, увольняясь в запас от Министерства обороны мне на мою семью выделили квартиру в товариществе собственников жилья «Лидер».

Итак, начнём урок. Следуя календарно-тематическому планированию, первая четверть учебного года посвящена разделу «Семейная экономика». На что надо обратить внимание в первую очередь. Конечно же, на бюджет семьи, доходную и расходную части бюджета. И своевременная оплата предоставленных коммунальных услуг всегда будет стоять на первом месте! Так чему детей учат в школе?

Первое правило: сразу не обращайте внимания, не тратьте своё драгоценное время на вступительную часть, где речь идёт о том, что «есть недоверие к председателю и возглавляемой им команде, а также наличие грубых нарушений в работе администрации ТСЖ».

Второе правило: возьмите свой «Платёжный документ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, и предоставление коммунальных услуг». Посмотрите внимательно основные тарифы от ТСЖ на холодную воду, горячую воду, отопление, электроэнергию и сравните с теми тарифами, которые городские власти утвердили для поставщиков своих продуктов деятельности. Например, тариф ТСЖ на холодную воду составляет 38 рублей 95 копеек, и такой же тариф утвержден по всему городу Хабаровску. Таким образом, мы видим, за что ТСЖ купили за то и продали своим клиентам, то есть собственникам жилья. И где здесь предмет наживы?

Третье правило: обратите внимание на пункт «Содержание и текущий ремонт». Ценник стоит 29 рублей 90 копеек за единицу измерения квадратный метр. В 2010 году все платили 22 рубля 50 копеек, а с 2014 года уже 29 рублей 90 копеек. Но здесь надо понимать так, что жилые десятиэтажные дома были сданы в эксплуатацию в ноябре 2009 года и пять лет находились на гарантии строительной компании. Следующие пять лет до ноября 2019 года дома находятся на косметическом обслуживании ТСЖ «Лидер» по заявкам собственников жилья. И в этом тарифе есть Единые нормы и расценки от городской администрации, так называемый коридор сбора денег от 22 рублей 00 копеек до 52 рублей 00 копеек. Если вождь инициативной группы внесёт предложение уменьшить этот тариф для собственников, например, до 25 рублей 00 копеек, тогда хватит ли денег для проведения косметического ремонта подъездов всех пяти десятиэтажных домов, в итоге 30 подъездов. Да и на другие нужды в интересах жителей, как они предлагают далее в своей бумаге, в том числе и на «патриотичные», хотя правильно будет «патриотические». Здесь уже надо смотреть Смету-расчёт на выполнение работ и проведение мероприятий.

Четвертое правило: когда речь идёт что видим «плачевное состояние наших домов», в первую очередь помните о прокурорской проверке! Они всё просчитают! А начнут с такого документа как Сроки эксплуатации входных дверей, почтовых ящиков и так далее. У каждого изделия есть свой срок эксплуатации, также и у штукатурки, кровли, перечислять можно долго. И прежде чем провести ремонт по заявкам жителей, необходимо будет составить Акт проверки и состояния перечисленных выше недостатков, где будут росписи комиссии во главе с её председателем. На каком основании проведён ремонт? Иначе припишут нецелевое использование денег, а то и увидят элемент личной наживы в довольно частых косметических ремонтах. А по завершении работ прокурорские работники потребуют Акт выполненных работ со всеми вытекающими последствиями. Никто не хочет бежать впереди прокуратуры, особенно товарищ Максим Гейт!

Пятое правило: обязательно прогуляйтесь по территории ТСЖ «Лидер», зайдите в управление и почувствуйте «изолированность руководства ТСЖ от жителей наших домов». Посетите соседние территории, и, задайте себе вопрос, а почему в их бумаге нет конкретных претензий к кочегару Пете, к электрику Боре, к сантехнику Гене, к дворнику Ване, к уборщице Маше и так далее. А вот вывод делается оригинальный и однозначный о том что «Правление под руководством Гейта М.Б. не справляется со своими обязанностями, действует не в интересах жителей домов, с явным нарушением наших законных прав». Где то мы уже подобное слышали, ведь написано чисто английским языком. Виноват Гейт!

Шестое правило: дети запомните одну важную вещь о том, что виновен или невиновен, определяет только суд! Не надо нам митингов и протестов, есть судебная власть, где на ваше заявление с конкретным указанием недостатков вынесут судебное решение. Лично я в этом обращении от «неуловимых мстителей» не увидел ничего конкретного, за какие такие действия можно подать в суд, особенно на председателя ТСЖ, из которого хотят сделать местного Януковича Виктора Федоровича.

Лично мне понравилось организовать «проведение детских и патриотичных праздников, развитие физкультуры и спорта, досуг взрослым, борьба с алкоголизмом и курение в местах общего пользования». В связи с этим хочу сказать, что руководство ТСЖ «Лидер» знает, что я всегда играю в футбол с детьми на площадке в нашем дворе. А что мне не нравится в нашем ТСЖ «Лидер»? Так это стоянка автомобилей внутри домовой территории, ведь выхлопная труба автомобиля должна находиться на расстоянии 15 метров от ближайшего открытого окна. Травите детей, господин Максим Гейт!

Вывод: переворот местного масштаба нам не нужен. Будут плановые выборы, будут и решения. А до проведения выборов «товарищи офицеры – по самолётам!».

03 июня 2018 года.

Сергей Роща