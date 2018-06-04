Поставка топлива началась в отдаленные населенные пункты края

В Хабаровском крае в рамках «Северного завоза» началась отправка топлива водным транспортом в Аяно-Майский и Нанайский районы. Кроме того, продолжается накопление ресурсов для нужд коммунальной энергетики северных территорий. На сегодняшний день в пунктах перевалки содержится 12,3 тысяч тонн угля марки ГКО и 3,1 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В Нанайский район отправлена первая баржа с тремя тысячами тонн каменного угля. Это 40 процентов от годового плана муниципалитета. Кроме того, продолжается накопление и погрузка на баржи угля для районов края, расположенных в Амурском бассейне. В ближайшее время под погрузку встанет первый танкер с нефтепродуктами для коммунальной энергетики Аяно-Майского муниципального района. До 10 июня туда планируется доставить 800 тонн дизельного топлива», — сообщил начальник отдела топливообеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства края Дмитрий Тимченко.

Он также отметил, что доставка топлива осуществляется и автомобильным транспортом. Так, в село им. Полины Осипенко отправлено 886 тонн угля марки ГКО, что составляет 69 процентов от потребности района, а также 598 тонн нефтепродуктов. В Николаевский район поступило 308 тонн нефтепродуктов, в Ульчский район – 609 тонн.

Всего в 2018 году для бесперебойной работы коммунальной сферы северных районов потребуется завезти 19,4 тысяч тонн твердого топлива и 23 тысячи тонн нефтепродуктов.