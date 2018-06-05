На МедиаСаммите-2018 Корпорация развития Дальнего Востока представит реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ

6 июня, в первый день Дальневосточного Медиасаммита, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» проведет панельную сессию «ТОР и СПВ – в центре внимания. Результаты функционирования режимов».

Дискуссия состоится на острове Русский, в кампусе ДВФУ в зале «Средний», с 12 до 13.30 часов. Главными темами мероприятия станут реальные результаты деятельности бизнеса в условиях существующих экономических режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также роли средств массовой информации в популяризации режимов среди населения и предпринимателей России.

В первой части сессии резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток расскажут о реализации своих проектов и отраслевых особенностях ведения бизнеса, поделятся мнениями о влиянии преференций режимов на ход реализации проектов. Эксперт — руководитель Дальневосточного филиала компании «Ernst & Young» Алексей Ерохин даст оценку конкурентоспособности режимов ТОР и СПВ в сравнении с особыми экономическими зонами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во второй части сессии участники дискуссии ответят на вопросы представителей СМИ.

В числе спикеров будут руководители компаний «ДНС Групп», «ДВ-Инжиниринг», «Композитное кораблестроение», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и «ССК «Звезда», в том числе представители власти — врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко и глава города Владивостока Виталий Веркеенко. Тон мероприятию задаст генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Также в деловой программе Дальневосточного МедиаСаммита с 6 по 8 июня в кампусе ДВФУ пройдет выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Экспозиция будет представлена пищевой, электротехнической и промысловой продукцией, автомобильной техникой, макетами будущих промышленных объектов и жилых домов, демонстрируя реальные результаты деятельности инвесторов.

«Уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии. К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», — ранее заявлял генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

8 июня участники МедиаСаммита-2018 примут участие в пресс-туре на объекты резидентов ТОР и СПВ. Журналистов примет резидент свободного порта Владивосток компания «Композитное кораблестроение», выполняющая строительство гражданского флота нового поколения, и резидент территории опережающего развития «Надеждинская» — компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», реализующая строительство завода по производству двигателей.

Зарегистрироваться на пятый Дальневосточный МедиаСаммит можно на сайте. Официальные страницы мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Генеральный партнер форума — РусГидро.

Напомним, в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 972. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,68 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 96 тысяч новых рабочих мест.