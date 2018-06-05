В Хабаровском крае утвержден прожиточный минимум за первый квартал 2018 года

Новый прожиточный минимум утвержден в Хабаровском крае. Его средняя величина за первый квартал 2018 года равна 12975 рублей. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве края.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума теперь составляет 13779 рублей. Для пенсионеров он равен 10460 рублей. Для детей – 13697 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, прожиточный минимум рассчитывается на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.