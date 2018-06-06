Проблемы в сфере долевого строительства и капремонта обсудили в Хабаровске

В рамках рабочей поездки Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Хабаровске провел совещание, посвященное решению проблем в сфере долевого строительства и капитального ремонта. В ходе заседания была проанализирована статистика выявленных нарушений в Уральском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

В работе принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Основное внимание было уделено ситуации в сфере защиты прав участников долевого строительства. По словам Юрия Чайки, в трех федеральных округах сорваны сроки передачи квартир по 244 многоквартирным домам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«За первые три месяца этого года выявлено 4,5 тыс. нарушений закона в сфере долевого строительства. Вскрываются факты хищения средств дольщиков, строительства и введения в эксплуатацию без разрешений, с отступлением от градостроительных норм. 740 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности», — сказал Юрий Чайка.

Он подчеркнул, что в ноябре прошлого года глава государства поручил взять под особый контроль вопрос долевого строительства, а каждому региону разработать комплекс мер по разрешению сложившейся ситуации.

Участники заседания пришли к единому мнению, что контролирующим органам и местным властям необходимо больше внимания уделять этому вопросу. Кроме того, нововведения в законодательстве, которые предполагают постепенный запрет на продажу жилья на этапе строительства, позволят защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков.

По словам Вячеслава Шпорта, проблема защиты прав участников долевого строительства остро стоит во всех субъектах Российской Федерации. Сказывается и непростая экономическая ситуация, которая повлияла на снижение спроса на первичном рынке.

«Восстановление нарушенных прав дольщиков и недопущение таких ситуаций в будущем – одна из основных задач, стоящих сегодня перед Правительством края. У нас есть ряд проблемных объектов, которые находятся на контроле. С учетом предыдущего опыта работы с долгостроями, мы в тесном контакте взаимодействуем с правоохранительными органами, руководителями компаний-застройщиков, потенциальными инвесторами и инициативными группами дольщиков», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора края, в регионе разработаны два законопроекта, которые помогут восстановить права дольщиков и активизировать работы по достройке проблемных объектов. Эти документы уже внесены на рассмотрение краевой Думы.