Прокуратурой района имени Лазо защищены права бизнеса при пользовании землей

Прокуратурой района имени Лазо проведена проверка в администрации Хорского городского поселения заключенных договоров аренды земельных участков, на срок свыше 5 лет, с предпринимателями.
В ходе проверки установлено включение в договора пунктов расторжения их со стороны администрации в одностороннем порядке (внесудебном) по основаниям, противоречащим гражданскому и земельному законодательству, которыми установлено, что расторжение таких договоров возможно только в судебном порядке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Такие пункты выявлены в договорах аренды с ООО «Лесмаркет», ДВМ-Хабаровск», ОАО «Исток», ООО «Леспром ДВ», ООО «Лесопиление ДВ», АО «Дальневосточник распределительная сетевая компания».
06.04.2018 прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений, которое 31.05.2018 рассмотрено и удовлетворено, администрацией направлены соглашения организациям об изменении договоров.
Эта запись была опубликована 07.06.2018в 19:24. В рубриках: Сводка.
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