Жильцам многоквартирных домов сократили срок выбора способа управления

В России сократили сроки принятия решений о способе управления многоквартирным домом. Законопроект, внесенный в июне в Госдуму, поддержало Правительство РФ.

Президент РФ подписал федеральный закон, согласно которому с 15 июня у собственников помещений в многоквартирном доме вместо одного года будет шесть месяцев для выбора способа управления этим домом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе СРО НП «ЖКХ-Групп».

Согласно внесенным в ч.4 статьи 161 ЖК РФ изменениям, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение шести месяцев до дня его проведения собственниками не выбран способ управления многоквартирным домом или принятое решение не было реализовано. Ранее этот срок составлял один год.

— Шесть месяцев вполне достаточно для того, чтобы собственники определились с выбором способа управления и в кратчайший срок было обеспечено надлежащее содержание общего имущества в доме, — считает Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Порой собственники не принимают решение о том, кто будет управлять их домом, или не реализуют принятое решение в установленный Жилищным кодексом срок. Причин много. Это может быть отсутствие инициативных жильцов, отсутствие управляющей организации, желающей управлять их домом, также отсутствие единого мнения среди жильцов о способе управления – ТСЖ или управляющая организация, и другие причины.