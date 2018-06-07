Более 22 миллионов рублей получат НКО края на реализацию социальных проектов

Стали известны итоги первого всероссийского конкурса Президентских грантов среди некоммерческих организаций. В общей сложности с 20 февраля по 26 марта было заявлено 9 175 проектов из всех 85 регионов страны. На независимую оценку экспертов были направлены 8 353 социально значимые инициативы. В итоге победителями конкурса стали 1 551 НКО. На реализацию проектов им будут выделены гранты на общую сумму более 3 млрд рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Среди победителей конкурса девятнадцать социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края, общая сумма грантов, выделенных региону, превышает 22 млн рублей. В ближайшее время НКО начнут реализацию своих проектов в сфере спорта и здоровья, просвещения и творчества, религиозного согласия, развития гражданского общества, социальной поддержки.

В их числе фестиваль «Белый пароход. Поющие реки России», организатором которого выступает Хабаровский краевой благотворительный фонд «Счастливое детство». Главная цель мероприятия — поиск и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства. По итогам конкурса Президентских грантов на реализацию проекта фонду выделено более 3 млн 600 тыс. рублей.

Почти 3 млн рублей выделено Хабаровской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» на проведение Дальневосточного студенческого форума «Амурский кампус. Профессии будущего». Молодежная площадка — это возможность наладить взаимодействие между студенческими объединениями, администрациями образовательных организаций, работодателями и органами власти, в части трудоустройства и дальнейшего закрепления молодежи на Дальнем Востоке.

Также среди проектов — получателей грантов дальневосточный фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» и инициативы по созданию кризисного центра для женщин с детьми.

Как отметили в министерстве внутренней политики и информации края, по количеству победителей Хабаровский край вновь стал лидером среди регионов Дальнего Востока. На втором месте – Приморский край, на третьем – Республика Саха (Якутия).

В этом году внесены важные изменения в регламент подачи заявок на участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. Документооборот стал полностью электронным, количество обязательных документов сократилось до одного – Устава организации. Доступен выбор более одного направления, гранты не делятся между направлениями, определённая членами жюри финансовая поддержка идёт победителю напрямую из общей суммы конкурса.

Обращаем внимание, что приём заявок на второй конкурс Президентских грантов пройдет с 16 июля по 10 сентября 2018 года.