В домах образцового содержания края появятся библиотеки

Хабаровский край присоединился к инициативе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Теперь в домах образцового содержания появятся небольшие библиотеки, в которых каждый желающий сможет найти интересную для себя литературу, не выходя из дома. На днях представители управляющих компаний и жители «образцовых» домов получили первые книги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Создание мини-библиотек в домах, по мнению представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, поможет развитию дружественных отношений между соседями многоквартирных домов, а также может использоваться в целях информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жителям «образцовых» домов первые книги вручил помощник генерального директора Фонда Дмитрий Кацевал. В каждом подарочном комплекте литература разных жанров и для разных возрастных категорий. Теперь перед собственниками стоит задача оборудовать полки в подъездах, не только для подаренных книг, но, и, возможно, для тех, которые захотят принести жильцы.

«Многие люди сегодня не просто интересуются вопросами управления своими домами, но хотят принимать непосредственное участие в этом процессе, все больше многоквартирных домов в крае усилиями добросовестных управляющих компаний и инициативных жильцов преображаются и становятся по-настоящему уютными и комфортными для проживания. И наиболее яркий тому пример — дома образцового содержания. А их домашние библиотеки — это очередной шаг к тому, чтобы сделать жизнь собственников этих домов еще более комфортной», — сказала первый заместитель министра ЖКХ края Елена Костенко.

Напомним, на сегодняшний день в регионе четыре дома образцового содержания, и все они находятся в Хабаровске. Последний, по улице Лазо, получил табличку в декабре прошлого года. Это почетное звание стали присваивать многоквартирным домам по инициативе Минстроя РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ.