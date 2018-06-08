Сборник рассказов о Дальнем Востоке презентовали в Госдуме

Авторский коллектив представил депутатам сборник рассказов о Дальнем Востоке на заседании Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Сборник «Поезд идет на Восток» – проект Литературного института имени А.М. Горького. Рассказы собраны в книгу известным российским писателем Евгением Анатольевичем Поповым в рамках его творческой мастерской высших литературных курсов Литинститута. Это своеобразный взгляд как уже состоявшихся, так и начинающих писателей на Дальний Восток.
Как подчеркнул Евгений Попов, сегодня регионы незаслуженно слабо представлены в современной российской литературе.
«Сборник возник спонтанно. Часть нашей страны — Дальний Восток и Сибирь — мало охвачены в последние годы литературой, и мы решили сделать этот сборник, в котором приняли участие даже авторы, которые еще не бывали там. Здесь Дальний Восток предстает и как реальность, и как символ. Мы думаем, что это первый такой сборник, за ним последуют и другие», — сказал Евгений Попов, представляя книгу.
Издание подготовлено для Литературного фестиваля, проходящего в эти дни во Владивостоке. В него вошли рассказы тринадцати писателей – слушателей Высших Литературных Курсов Литинститута имени А.М. Горького, среди которых некоторые уже печатаются и издаются, для других это издание стало первым появлением на публике.
«Предприниматель, клерк, курьер, редактор, техник, администратор, рабочий – все они учатся на традиционных двухгодичных Высших литературных курсах при Литинституте, которые прошли в свое время такие корифеи¸ как Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, Евгений Носов, Юрий Левитанский, Олесь Гончар, Новелла Матвеева, Владимир Личутин, Роман Солнцев и другие писатели и поэты, являющиеся ныне костяком русской литературы второй половины ХХ века. Все эти авторы — уроженцы разных городов нашей огромной страны и уже имеют жизненный опыт, выходящий за пределы Садового кольца, внутри которого, по мнению некоторых наших сограждан, только и вершится настоящая жизнь», — сказал писатель.
Как подчеркнули депутаты, интерес, проявленный писателями к Дальнему Востоку будет способствовать популяризации востока России, поможет людям больше о нем узнать и полюбить его. По мнению заместителя председателя комитета, депутата от Магаданской области Оксаны Бондарь, логичным продолжением могло бы стать написание пьес, чтобы тема Дальнего Востока прозвучала также и с театральных подмостков.
«Есть такой федеральный конкурс пьес «Кульминация», по его итогам выпускается сборник сценариев. Театры учитывают их и берут в работу. Хотелось, бы, чтобы и о нашем Дальнем Востоке узнавали и из книг, и через театр», — сказала Оксана Бондарь.
Председатель Комитета Николай Харитонов пригласил писателей принять участие в выездных заседаниях комитета в дальневосточных регионах, отметив, что Дальний Восток, объявленный Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXIвек, может стать неиссякаемым источником вдохновения и послужить созданию выдающих произведений. Евгений Попов идею поддержал.
«Нужно помочь связаться нашим молодым литераторам центра России и регионов, это же будущее нашей страны, они должны знать друг друга», — подчеркнул литератор.
Отметим, ряд авторов, произведения которых вошли в книгу «Поезд идет на Восток» знакомы с Дальним Востоком не понаслышке, другим – еще предстоит узнать эту часть России. В сборник вошли рассказы Галины Бурденко, Евгении Васильевой, Олега Волобуева, Никиты Евстратова, Анны Изотовой, Андрея Лызина, Тимофея Орсини, Небыкова Алексея, Анны Тихомировой, Натальи Хромочкиной, Елены Трифоновой, Максима Шикалёва, Полины Михайлюковой.
Эта запись была опубликована 08.06.2018в 07:54. В рубриках: Общество.
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