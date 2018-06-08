Сборник рассказов о Дальнем Востоке презентовали в Госдуме

Авторский коллектив представил депутатам сборник рассказов о Дальнем Востоке на заседании Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Сборник «Поезд идет на Восток» – проект Литературного института имени А.М. Горького. Рассказы собраны в книгу известным российским писателем Евгением Анатольевичем Поповым в рамках его творческой мастерской высших литературных курсов Литинститута. Это своеобразный взгляд как уже состоявшихся, так и начинающих писателей на Дальний Восток.

Как подчеркнул Евгений Попов, сегодня регионы незаслуженно слабо представлены в современной российской литературе.

«Сборник возник спонтанно. Часть нашей страны — Дальний Восток и Сибирь — мало охвачены в последние годы литературой, и мы решили сделать этот сборник, в котором приняли участие даже авторы, которые еще не бывали там. Здесь Дальний Восток предстает и как реальность, и как символ. Мы думаем, что это первый такой сборник, за ним последуют и другие», — сказал Евгений Попов, представляя книгу.

Издание подготовлено для Литературного фестиваля, проходящего в эти дни во Владивостоке. В него вошли рассказы тринадцати писателей – слушателей Высших Литературных Курсов Литинститута имени А.М. Горького, среди которых некоторые уже печатаются и издаются, для других это издание стало первым появлением на публике.

«Предприниматель, клерк, курьер, редактор, техник, администратор, рабочий – все они учатся на традиционных двухгодичных Высших литературных курсах при Литинституте, которые прошли в свое время такие корифеи¸ как Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, Евгений Носов, Юрий Левитанский, Олесь Гончар, Новелла Матвеева, Владимир Личутин, Роман Солнцев и другие писатели и поэты, являющиеся ныне костяком русской литературы второй половины ХХ века. Все эти авторы — уроженцы разных городов нашей огромной страны и уже имеют жизненный опыт, выходящий за пределы Садового кольца, внутри которого, по мнению некоторых наших сограждан, только и вершится настоящая жизнь», — сказал писатель.

Как подчеркнули депутаты, интерес, проявленный писателями к Дальнему Востоку будет способствовать популяризации востока России, поможет людям больше о нем узнать и полюбить его. По мнению заместителя председателя комитета, депутата от Магаданской области Оксаны Бондарь, логичным продолжением могло бы стать написание пьес, чтобы тема Дальнего Востока прозвучала также и с театральных подмостков.

«Есть такой федеральный конкурс пьес «Кульминация», по его итогам выпускается сборник сценариев. Театры учитывают их и берут в работу. Хотелось, бы, чтобы и о нашем Дальнем Востоке узнавали и из книг, и через театр», — сказала Оксана Бондарь.

Председатель Комитета Николай Харитонов пригласил писателей принять участие в выездных заседаниях комитета в дальневосточных регионах, отметив, что Дальний Восток, объявленный Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXIвек, может стать неиссякаемым источником вдохновения и послужить созданию выдающих произведений. Евгений Попов идею поддержал.

«Нужно помочь связаться нашим молодым литераторам центра России и регионов, это же будущее нашей страны, они должны знать друг друга», — подчеркнул литератор.

Отметим, ряд авторов, произведения которых вошли в книгу «Поезд идет на Восток» знакомы с Дальним Востоком не понаслышке, другим – еще предстоит узнать эту часть России. В сборник вошли рассказы Галины Бурденко, Евгении Васильевой, Олега Волобуева, Никиты Евстратова, Анны Изотовой, Андрея Лызина, Тимофея Орсини, Небыкова Алексея, Анны Тихомировой, Натальи Хромочкиной, Елены Трифоновой, Максима Шикалёва, Полины Михайлюковой.