Больше тысячи человек в Хабаровском крае приступили к освоению ДВ-гектаров

В Хабаровском крае продолжается реализация программы «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день подано 17180 заявлений. Право на пользование участками оформили 8106 человек. Самыми популярными среди граждан по-прежнему остаются земли Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского и имени Лазо районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В течение года граждане, оформившие гектары, должны определиться с видом использования земли. На сегодняшний день, по данным министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, 64 процента взяли участок под застройку. Это не только индивидуально жилищное строительство, но и ведение личного подсобного хозяйства. Около четырех процентов решили вести предпринимательскую деятельность, еще 21 процентов взяли землю для сельхоздеятельности. Больше тысячи человек уже осваивают земельные участки.

«По нашим оценкам программа реализуется вполне успешно. В основном для подачи заявлений, люди пользуются электронной системой, где есть вся необходимая информация, в том числе для тех, кто решил переехать на Дальний Восток. Причем, можно без труда найти хороший участок недалеко границ Хабаровска — в 27 км — в том же Кругликово, где планируется строительство нового населенного пункта «Дальневосточное», — сообщил Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

В крае есть четыре территории, где компактно оформлены не менее ста участков. Возле Елабужского сельского поселения, возле Краснознаменки, села Свечино рядом с Петропавловским озером, и, конечно, рядом с Кругликово в районе им. Лазо. Там планируется создание нового населенного пункта «Дальневосточное». По всем территориям разрабатываются генпланы для проведения инфраструктуры. А в скором времени начнутся работы по подведению электричества к новому селу. Средства уже запланированы на условиях субсидирования, причем значительную поддержку оказывает Министерство по развитию Дальнего Востока.

Большую разъяснительную работу проводят четыре мобильные бригады, в отдаленных районах края. Причем, если в первый год, людям рассказывали о самой программе, и принимали заявки, в тех поселениях, где слабый сигнал Интернета, либо отсутствует, то теперь владельцы оформленных земель хотят знать о мерах поддержки.

«За два года мобильные бригады провели более 700 встреч, нас услышало более 20 тысяч граждан. Последнее время идет разъяснительная работа, связанная с освоением гектаров. В частности для крестьянско-фермерских хозяйств. К слову, у нас в крае действует два льготных кредитных продукта. По ним выдано уже около 130 млн. рублей», — сказал Юрий Чайка.

Между тем, в крае продолжается прием заявок на определение лучшей практики по содействию гражданам в освоении «дальневосточного гектара». Документы принимаются до 1 июля. Победители получат денежные премии из регионального бюджета. Общий призовой фонд в этом году составляет 30 млн рублей. По информации организаторов одним из главных критериев станет количество граждан, получивших финансовую поддержку от государства на освоение гектара. Выигранные деньги будут зачислены в местные бюджеты и направлены на развитие муниципальных образований.