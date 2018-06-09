Вячеслав Шпорт: Хабаровский край должен стать точкой роста для каждого молодого человека

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с участниками первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Форум открылся несколько дней назад в Солнечном районе на базе ГЛК «Холдоми».

Молодые люди рассказали главе региона о своих идеях, которые будут разрабатывать и представлять в ходе смены. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, житель села им. Полины Осипенко Бахт Мавланов рассказал о своем проекте по реконструкции взлетно-посадочной площадки в населенном пункте. Молодой человек занимается туристическим бизнесом и готов вложить собственные средства в реконструкцию. Губернатор пообещал поддержку этому начинанию.

Одни из обладателей «дальневосточного гектара» Михаил Утробин рассказал о своем проекте по организации фестиваля «гектарщиков» в крае. Вячеслав Шпорт также одобрил эту идею и пообещал поддержку.

Большое внимание в ходе встречи было уделено наставничеству, обсуждению управленческих технологий, карьерным перспективам молодежи в регионе.

«У нас в крае молодое поколение боевое, заточенное на созидание. Результатом вашего участия в форуме должно стать формирование молодёжной команды развития нашего региона, способной брать на себя ответственность за реализацию своих инициатив. Хабаровский край должен стать точкой профессионального или личного роста для каждого молодого человека. Это наша с вами общая задача!», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» проходит в три смены с 5 по 27 июня. Первая – «Дальний Восток – территория развития» – посвящена вовлечению молодёжи в реализацию стратегических задач по развитию Дальнего Востока.

Участниками второй федеральной смены «Человеческий капитал» станут руководители молодёжных организаций, члены молодёжных парламентов, волонтёры, предприниматели.

Третья федеральная смена, которая носит название «Инженеры будущего», соберёт руководителей технологических объединений, победителей научно-технических олимпиад и соревнований Worldskills, а также лидеров советов молодых учёных.