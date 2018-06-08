Фестиваль водных фонариков пройдет в Хабаровске 22 и 23 июня

Самый романтичный фестиваль страны доберется до Хабаровска: в конце июня на Городском пруде №2 горожане загадают свои самые заветные желания.

Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. В 2018 году он пройдет в более чем 250 городах России. Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря завораживающему флешмобу пруд на день превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и насыщенная шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступление живых музыкантов – известных скрипачей и саксофонистов города. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Организатор фестиваля – Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербурга. После завершения мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку пруда, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.

Начало фестиваля в 21:00.

Подробности можно узнать на официальной странице события ВКонтакте: https://vk.com/vmeza_hbr_v