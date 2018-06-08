24 июня в Хабаровске впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров

Как только на Хабаровск опустится закат, в Парке «Динамо» начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!

Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Начало фестиваля 24 июня в 21:00.

Вход свободный и без возрастных ограничений.

Подробности на странице фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/vmeza_hbr_s