В Ванинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия в жилом доме

В течение сегодняшнего дня в п. Октябрьский Ванинского района в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов планируется продолжить работы. В ходе совещания рабочая группа КЧС Ванинского района определит ближайшие задачи. Также в жилом доме будут продолжены мероприятия следственных органов, разбор повреждённых межкомнатных и межквартирных перегородок в пострадавших квартирах. Силами управляющей компании будут организованы работы по уборке придомовой территории от мусора.

За минувшие сутки спасателями поисково-спасательного отряда г. Советская Гавань и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России была проведена очистка пострадавших квартир от строительного мусора в объеме 10 куб. м.

В муниципальном образовании создана комиссия по оценке ущерба и определению необходимого объема работ. Сегодня ожидается прибытие в посёлок представителей проектной организации, которые проведут осмотр и оценку конструкций, лестничных маршей и составят проект ремонтных работ. Кроме этого, будет определено в какие квартиры жильцы смогут уже вернуться. Также службы ЖКХ проведут оценку и восстановление коммунального хозяйства пострадавшего дома. В настоящее время в нём в превентивных целях отключены электро-, газо- и водоснабжение. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ванинского района также проведено обследование близлежащих домов на предмет воздействия ударной волны.

По результатам проведенного накануне обследования здания специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю с использование комплекса «Струна» установлено, что повреждения, требующие ремонтных работ, имеются в 4 квартирах второго этажа первого подъезда и 2-х квартирах второго подъезда жилого дома, а также лестничные марши 1-3 этажей первого подъезда. Несущие конструкции не пострадали. Кроме этого требуется восстановление остекления в 10 квартирах и окнах подъезда, замена дверей.

Для жильцов дома создано два пункта временного размещения. Однако люди предпочли расселиться к родственникам и знакомым. Сотрудниками Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России на месте была организована психологическая помощь и поддержка для жильцов дома, родственников.

В целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и охраны имущества силами отдела МВД России по Ванинскому району на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство и ограничен допуск людей. Жильцам дома в индивидуальном порядке сотрудниками полиции предоставляется возможность забрать необходимые вещи, лекарства, документы из своих квартир.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю МЧС России продолжает работать оперативный штаб, ситуация находится на контроле. По решению заседания КЧС Ванинского района введён режим «Чрезвычайной ситуации» муниципального характера в границах населённого пункта Октябрьский.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлекалось 97 человек, 20 единиц техники.