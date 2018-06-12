Правительство края и бизнес обсудили основные риски пивоваренной отрасли

Деловая программа выставки-ярмарки производителей Хабаровского края «Наш выбор 27» была насыщенной. Так, 11 июня состоялся круглый стол, на котором власти и бизнес обсудили важнейшие риски пивоваренной отрасли, касающиеся не только пивоваров, но и представителей ряда смежных отраслей, а также конечного потребителя. Речь шла об инициативах о запрете ПЭТ-упаковки, а также введения маркировки для пивоваренной продукции.

Организаторами круглого стола «Ограничения ПЭТ-упаковки, маркировка пива: риски и последствия» выступили министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края и ООО «Пивоваренная компания «Балтика». В его работе приняли участие представители органов власти, руководители и специалисты предприятий-производителей пива, ПЭТ-преформы, переработчиков упаковки, представители оптовой и розничной торговли, врачи, экологи.

«Пивоваренная отрасль вносит значительный вклад в экономику Хабаровского края за счет нескольких сотен рабочих мест, за счет поступления акцизов в бюджет региона, а это 3,8 миллиардов рублей ежегодно, — рассказал участникам мероприятия министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу. – Поэтому наша задача – сохранить предприятия и дать им возможности для развития».

О состоянии рынка пива в России и влиянии на его развитие многочисленных законодательных ограничений присутствующим рассказала старший менеджер по работе с органами государственной власти «Балтики» Юлия Храмайкова, приехавшая на мероприятие из Санкт-Петербурга. За 23 года существования федерального закона, регулирующего отрасль — 171-ФЗ – в него было внесено более 300 поправок. Ограничения последних 10 лет – запрет продажи пива в нестационарных торговых объектах, ограничение времени и условий продаж, а также десятикратный рост акцизов – привели к закрытию 13 крупных пивоваренных заводов, а также нескольких солодовен. Рынок пива сократился более чем на 30%, отчего региональные бюджеты потеряли значительные объемы акцизных поступлений.

Основной причиной падения рынка пива в 2017 году стало ограничение объема ПЭТ-упаковки до 1,5 л. При этом наибольшие последствия эта мера оказала на рынок Дальнего Востока, где нет производителей других видов тары. В Хабаровском крае, например, где доля выпускаемой продукции в ПЭТ-упаковке достигает 70%, согласно данным ритейл-аудита Nielsen-Россия продажи пива снизились на 20,9% в объемном выражении при том что в среднем по стране падение рынка пива составило 5%.

«К сожалению, объемы перераспределились, в том числе, в пользу крепкого, недорогого и часто нелегального алкоголя, — говорит Юлия Храмайкова. – Практика показывает, что чем жестче ограничения, тем тяжелее приходится легальным и законопослушным производителям. «Вылечить» алкоголизацию невозможно ограничениями одного вида упаковки, необходимы комплексные меры и усилия государства, бизнеса и общества».

Однако, законодатели не остановились на достигнутом: в апреле в Госдуму был внесен законопроект об ограничении объема ПЭТ-упаковки до 0,5 л, что фактически означает ее запрет.

«Эта инициатива ударит по пивоваренной отрасли на Дальнем Востоке, — считает представитель генеральный директор дальневосточного филиала группы компаний «Мегаполис» Олег Пасека, — и, как следствие, — по оптовой и розничной торговле. В конечном счете пострадает потребитель, ведь любые ограничения конкуренции приводят к снижению объемов производства и повышению себестоимости продукции».

К таким же негативным последствиям приведет еще одна дорогостоящая для отрасли мера, обсуждаемая на федеральном уровне, — о введении маркировки для пива. При этом система ЕГАИС, в которой работают участники алкогольного рынка, уже позволяет прослеживать движение продукции на пути от производства до реализации. А дополнительный инструмент контроля потребует от производителей новых значительных инвестиций и при этом будет дублировать существующие функции единой государственной автоматизированной информационной системы.

Участники круглого стола согласились с тем, что российским законодательством введено уже достаточное количество механизмов государственного регулирования. Для выживания отрасли необходимо не дальнейшее ужесточение законодательства, а эффективное исполнение действующих норм закона. Резолюция по итогам круглого стола будет направлена в региональные и федеральные органы власти.