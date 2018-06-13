Два лесных пожара действуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по состоянию на 10 утра 13 июня действует два лесных пожара. По данным ИСДМ-Рослесхоз в зоне контроля зарегистрировано два возгорания. Площадь, пройденная огнем за сутки, составляет 2968 гектаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Специалисты авиалесоохраны сейчас в Ванинском районе, в 32 км северо-восточнее населенного пункта Высокогорный. Там действует один лесной пожар на площади 15 гектаров. Также идут работы по ликвидации возгорания в Ульчском районе в 134 км от села Богородское. Пожарные на объекты были доставлены вертолетом и самолетом, всего 21 человек», — сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Сергей Бутин.

Он также отметил, что за минувшие выходные в крае возникло два лесных пожара — 11 и 12 июня. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировано 362 лесных пожара на площади 250938 гектаров.