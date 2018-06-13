Вячеслав Шпорт принял участие в торжествах по случаю Дня России

В Хабаровском крае прошли праздничные мероприятия по случаю Дня России. В региональном центре основные торжества развернулись на площади перед спорткомплексом арены «Ерофей». С Днем России собравшихся поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам главы региона, этот государственный праздник символизирует единство и независимость России, славные традиции и веру в свою страну, успешное будущее Хабаровского края.

«Президент России объявил опережающее развитие Дальнего Востока – главным приоритетом XXI века. И сегодня благодаря нашему совместному труду, Хабаровский край динамично развивается. Мы укрепляем позиции. В этом году регион вошел в 20-ку субъектов с привлекательным инвестиционным климатом. Это значит, что у нас созданы комфортные условия для развития бизнеса. Большое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. В регионе ежегодно вводим в строй современные школы, детские сады, больничные комплексы. Это делается для того, чтобы создать комфортную среду для жизни и работы наших жителей. Хабаровский край – промышленный, интеллектуальный и культурный центр Дальнего Востока. И мы с уверенностью смотрим в будущее», — сказал Губернатор края.

В торжественной обстановке Губернатор вручил паспорта юным хабаровчанам.

Праздничная программа «Мы — Россия!» продолжилась концертом лучших творческих коллективов города и края. Перед зрителями выступили ансамбли «Горенка», «Казачья удаль», «Берега России», песни и пляски ВВО, фолк-фьюжн проект «Красные бусы», народный коллектив Хабаровского края мужской квартет «Триумф» и другие.

Завершился День России масштабным фейерверком.