На выставке-ярмарке «Наш выбор 27» производители края подписали 14 договоров и соглашений

В Хабаровском крае состоялась выставка-ярмарка «Наш выбор 27». В этом году мероприятие получило статус международной диалоговой площадки в области торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Впервые на выставке-ярмарке установили «Дом переговоров». В рамках деловой площадки подписано 14 договоров и соглашений, среди которых международный инвестиционный контракт между BM Group и суйфэньхэйской компанией «Сунь Лин» (КНР). К 2023 году в Солнечном районе планируется построить центр глубокой переработки древесины. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках деловой площадки заключен экспортный контракт между компанией «Золотой юг» и китайской «Эитун» на поставку соков в КНР. Кроме того, краевым сельскохозяйственным фондом, Дальневосточным НИИ сельского хозяйства и хабаровским филиалом компании «Балтика» подписано трехстороннее соглашение о планах по выращиванию в крае ячменя для нужд пивоварения. Сейчас этот злак завозят в Хабаровск из других регионов страны.

Также на выставке-ярмарке 7 местных производителей молочных продуктов, колбасных изделий, соков и кваса подписали соглашения с крупнейшей торговой сетью Дальнего Востока.

Традиционной на мероприятии стала амурская уха, в приготовлении которой принял участие Губернатор Вячеслав Шпорт и 15 лучших шеф-поваров края. Несколько видов местной рыбы (касатка, карась, сазан, верхогляд, щука) предоставил «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс».

«По нашим подсчётам, на выставке-ярмарке «Наш выбор 27» роздано 16520 порций ухи, таким образом установлен неофициальный рекорд. В прошлом году, когда Хабаровский край попал в книгу рекордов России, цифра была меньше – 15 тысяч порций», — сказал министр торговли пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Всего по информации министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышлености края, в выставке-ярмарке приняли участие 94 производителя Хабаровского края, 25 ресторанов и 6 производителей из других регионов России. Предприниматели заняли 183 торговых места – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За два дня работы производителям и рестораторам удалось реализовать продукции на 18,1 миллионов рублей.

Увеличилось и количество гостей выставки-ярмарки – 10 и 11 июня ее посетило около 200 тысяч человек. Это жители края, гости города, а также иностранцы. Туристические компании Хабаровска организовали специальные туры на выставку-ярмарку, только граждан Китая насчитывалось более 400 человек.