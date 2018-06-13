Резиденты ТОР и СПВ нацелились на создание туристских объектов

23 заявки на заключение соглашений об инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток поступило на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на минувшей неделе. Потенциальные резиденты готовы инвестировать около 4 млрд рублей в проекты, реализация которых позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Три новых туристских объекта планируют создать в ближайшее время на территории опережающего развития «Камчатка». Так, компания «Тур-ДВ» предлагает организовать туристскую базу, которая будет специализироваться на предоставлении в аренду гостевых домов с индивидуальными бассейнами и зоной отдыха. Кроме того, проект предполагает строительство закрытой мототрассы и сдачу в аренду квадроциклов.

Еще одну турбазу, направленную на развитие авто- и мототуризма, рассчитывает построить индивидуальный предприниматель Кислица Алексей Михайлович. Проектом «High Hill» предполагается строительство в начале туристского маршрута «Вулкан Мутновский» кафе и паркингов для мототехники и автомобилей открытого и закрытого типа, с возможностью круглогодичного хранения и обслуживания.

Созданием в окрестностях районного центра Елизово этнокультурного центра и формированием выставочной инфраструктуры в целях сохранения и поддержки декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера хочет заняться ООО «Трофейный двор». При возведении объекта потенциальный инвестор планирует учитывать параметры строительства жилищ ительменов Камчатки.

ООО «Дальневосточная производственно-торговая компания «Чукотка» хочет приобрести рыбодобывающее судно, снасти и скороморозильное оборудование для шоковой заморозки и открыть в ТОР «Беринговский» модульный цех по производству замороженной рыбной продукции лососевых пород. Вылов рыбы планируется на собственных промысловых участках.

В ТОР «Надеждинская» может появиться дата-центр и производственно-складской комплекс по выпуску габионно-сетчатых и геотекстильных изделий. Открыть коммерческий центр обработки данных, ориентированный на предоставление высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры для нужд корпоративных и частных клиентов, планирует компания «Блокчейн Девелопмент».

Первое на территории Приморского края производство по выпуску в соответствии с нормами ГОСТ габионных изделий намеревается создать ООО «Алфин». Ассортимент выпускаемой продукции различных конструкций и технологических решений будет насчитывать более 15 наименований.

Осуществлять деятельность на территории свободного порта Владивосток пожелали 17 потенциальных инвесторов, которые планируют построить гостиницы и базы отдыха, автомобильные стоянки, кафе, торгово-развлекательные комплексы, пункты техосмотра и ремонта грузового и легкового автотранспорта. В их числе компании «РЕМЦЕНТР» и «ЭМИТИ ПЛЮС», рассчитывающие построить во Владивостоке судоремонтный завод и создать парк отдыха.

Модернизацию семейной молочно-товарной фермы на 100 голов коров, расположенную на территории Партизанского городского округа, планирует провести глава крестьянско-фермерского хозяйства Полуэктов Максим Иванович. Инвестиции, в том числе грант администрации Приморского края на сумму более 24 млн рублей, или 60 процентов от планируемой стоимости проекта, будут затрачены на приобретение технологического молочного оборудования, специализированного транспорта, сельскохозяйственной техники и поголовья скота.

По словам представителя компании Анны Мальковой: «Заявку на получение статуса резидента СПВ подали сразу после победы в конкурсе на получение грантов по региональной программе развития агропромышленного комплекса. Теперь ждем положительного решения Корпорации развития Дальнего Востока».

Напомним, с 1 января 2017 года государственная поддержка семейных животноводческих хозяйств выросла до 30 миллионов рублей. Новые правила предоставления субсидий из федерального и бюджетов субъектов РФ в рамках региональных программ развития агропромышленного комплекса позволили увеличить сумму средств, выделяемых на создание и развитие животноводческих ферм как новичкам, так и работающим семейным хозяйствам.

По окончании модернизации молочной животноводческой фермы, которая планируется в 2020 году, потенциальный резидент будет производить цельное молоко в среднем объеме 449 тонн в год и отправлять его на переработку, а также реализовывать населению телят.

«Стоит задача по созданию в каждом из направлений максимально эффективных условий для ведения бизнеса, — считает вице-премьер – полпред Президента России Юрий Трутнев. — Нужно посмотреть все меры государственного регулирования: где они не срабатывают, где мешают инвесторам вкладываться, получать хороший экономический результаты, быть уверенными в том, что их инвестиции вернутся».

В общей сложности сегодня на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 69 заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, объем инвестиционного портфеля составляет около 30,5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 2522 новых рабочих места.