В Хабаровской агломерации отремонтируют 114 км дорог

Губернатор Вячеслав Шпорт в эфире «Авторадио-Хабаровск» рассказал о реализации в Хабаровской агломерации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам главы региона, в этом году объем работ увеличился в два раза. Если в прошлом году было приведено в нормативное состояние 57 км дорог в краевой столице и Хабаровском районе, то план на 2018-й составляет 114 км. Объем финансирования увеличился до 1,78 млрд рублей, это средства федерального, краевого и местного бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Как и в прошлом году, мы составили план работ на основе пожеланий граждан. Это наиболее эффективный способ, ведь кто как не автолюбители лучше всего знают, где есть ямы, где есть «узкие места» на дорогах. И, безусловно, привлекали специалистов из ГИБДД и других экспертов. Наша задача – не просто построить ровные дороги, но и сделать их безопасными. Мы обязательно проверим качество всех работ, и здесь, опять же, будем принимать во внимание оценку наших жителей», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Часть работ уже завершена – в течение апреля-мая был проведен ремонт на 12 объектах в Хабаровске. Приведено в нормативное состояние 24 км дорог, в том числе участки на Чернореченском и Березовском шоссе, улицах Демьяна Бедного, Школьной, Автобусной, Ульяновской, Шкотова, Архиповская падь, переулках Молдавский, Байкальский, автодороге от остановки «Весовая» до улицы Совхозная.

Кроме того, в течение нескольких месяцев будет идти реконструкция и на других магистралях города. В частности, продолжится капитальный ремонт Краснореченской на участке от улицы Богачёва до Прогрессивной, начнутся работы на улице Тихоокеанской от улицы Шелеста до Трехгорной. Запланирован ремонт улиц Брестская, Запарина, Советская, Выборгская, Гагарина, Горького, Краснодарская, Воронежское шоссе, Полярная и др.

В этом году значительно увеличился объем работ в Хабаровском районе. Запланирован ремонт 26 объектов. В их числе — участки улиц в селах Ильинка, Некрасовка, Ракитное, Гаровка-1, Матвеевка, Тополево.

Отремонтируют также дороги местного значения от Некрасовки до села Вишневка, а также участок «8 км федеральной трассы «Восток» — поселок им. Горького».

В результате доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2018 года составит 53%.

Большое внимание будет уделено безопасности движения. В течение года планируется обустроить 12 перекрестков и опасных участков улиц Хабаровска системами фото- и видеофиксации. Это позволит в два раза (с 52 до 26) сократить количество мест концентрации ДТП.

Отметим, что в общей сложности в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровской городской агломерации до 2025 года в нормативное состояние будет приведено 579 км дорог.