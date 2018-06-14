Экспортный потенциал края зарубежные партнеры видят в создании предприятий обрабатывающей промышленности

В дальневосточной столице завершил свою работу крупнейший региональный экспортный форум «Дни международного бизнеса». Итогом мероприятия стал финальный экспертный отчет южнокорейского агентства по содействию торговле и инвестициям (КОТРА) с предложениями по конкретным шагам в вопросе увеличения экспорта Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Президентом Владимиром Путиным перед страной поставлена амбициозная задача ускоренного экономического роста. Для достижения этого есть два ключевых источника: привлечение инвестиций в экономику региона и экспортные поставки. И сегодня для нас крайне важен опыт Республики Корея, как крупнейшего мирового экспортера, который не обладает минеральными ресурсами, — отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства Хабаровского края — министр экономического развития края Виктор Калашников. — В итоговом отчете КОТРА мы увидели ряд применимых для наших условий нововведений. Одними и таких инструментов является государственный протекционизм в сфере презентации товаров и услуг малого и среднего бизнеса на международной торговой арене, а также поддержка отечественных компаний-агентств, ориентированных на поиск и поставку отечественных товаров на перспективные рынки».

По словам южнокорейских экспертов, у экономики Хабаровского края есть ряд преимуществ. Среди них — богатые лесные и минеральные ресурсы, развитое авиа и судостроение. Слабые стороны – низкая плотность населения, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, монопсония импортеров – высокая зависимость от экспорта в Китай. При этом, аналитики КОТРА предлагают властям и бизнесу региона наращивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью и, в нынешних условиях, сделать упор на деревообработку. А именно – создать условия для усиления технологической базы, развить конкурентоспособность в этой сфере, а в области сбыта обратить внимание на страны АТЭС.

Однако, стратегическим направлением в деле увеличения экспортной составляющей в экономике Хабаровского края аналитики назвали организацию адресной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства по линии государственных фондов регионального и федерального уровня, а также широкую производственную кооперацию по линии территорий опережающего развития. Эксперты предлагают шире пропагандировать и детально объяснять инвесторам условия ведения дел в ТОРах в рамках экономического постулата «инвестиции и экспорт неразрывны», обеспечить тесное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с промышленными кластерами, что в будущем должно привести к росту уровня технологического развития. Помимо этого, аналитики КОТРА предлагают хабаровским предпринимателям заняться сертификацией своих товаров на иностранных рынках.

«Сегодня крайне важно сделать упор на выполнение 204 указа Президента Путина о национальных целях развития, среди которых – международная кооперация и экспорт. Вскоре мы получим от наших корейских партнеров заключительный вариант отчета по нашей территории и рассмотрим его на расширенном заседании экспортного совета при Губернаторе края», — отметил Виктор Калашников.

Напомним, крупнейший региональный экспортный форум «Дни Международного бизнеса» проходил в Хабаровске с 10 по 12 июня. Он был признан презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциал региона, наладить деловые контакты бизнесменов Хабаровского края с более чем 200 представителями бизнеса из 10 стран. По итогам форума было подписано 17 соглашений.