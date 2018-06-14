В крае разработали меры господдержки для резидентов индустриальных парков

В Правительстве края подписано постановление о предоставлении субсидии резидентам индустриальных парков «Авангард», «Хабаровский завод строительной керамики» в Хабаровске и «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Предполагается возмещение части затрат по договорам лизинга на покупку недвижимости производственного назначения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, возмещению подлежат затраты на уплату первоначального взноса по договору лизинга на приобретение объектов недвижимости и лизинговых платежей.

«Такой механизм позволит резидентам снизить затраты на приобретение производственных объектов в пределах 25 процентов. Можно вернуть часть стоимости складов, подстанций, котельных, водозаборных узлов, зданий очистных, мастерских, ангаров, холодильных помещений и других необходимых для обеспечения полного производственного цикла. На 2018 год в краевом бюджете на реализацию этой меры поддержки предусмотрен 1 млн рублей. В третьем квартале этого года, будет объявлен конкурсный отбор резидентов парков», — сообщили в министерстве.