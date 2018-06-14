Дольщиков Хабаровского края защитят от недобросовестных застройщиков

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт внес сразу пять законопроектов в Законодательную Думу. Три из них призваны защитить права и законные интересы граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории региона, и пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, законопроектом «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов пострадавших граждан, участвующих в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» предусмотрен отдельный блок, направленный на решение проблем «обманутых дольщиков» и осуществление достройки и ввода в эксплуатацию незавершенных строительством многоквартирных домов.

В качестве одного из механизмов закрепляется возможность предоставления застройщику (инвестору), принявшему на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта, земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством. Процедура будет осуществляться на основании соглашения, предусматривающего обязательства нового застройщика (инвестора) по восстановлению нарушенных прав граждан, включенных в реестр пострадавших граждан. Кроме того, проект закона предусматривает краевую государственную финансовую и организационную поддержку инвестиционной деятельности новых застройщиков (инвесторов) в виде предоставления государственных гарантий края, мер краевой государственной финансовой поддержки в рамках краевых государственных программ, оказания информационно-консультационной и организационной помощи по вопросам завершения строительства, подключения проблемного объекта к сетям. В законопроекте также закреплены меры организационной и информационной поддержки обманутых дольщиков. В частности им окажут содействие в создании жилищных, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, иных форм объединения граждан, консультационную и юридическую помощь.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» – законодательная инициатива, реализованная Губернатором совместно с прокурором Хабаровского края. Он направлен на решение проблем граждан, пострадавших от новых застройщиков (инвесторов).

Документ устанавливает механизм предоставления земельных участков новому застройщику (инвестору) в аренду без проведения торгов в целях компенсации его затрат по завершению строительства проблемного объекта и передаче пострадавшим гражданам жилых помещений в проблемном объекте либо в ином многоквартирном доме.

В частности, речь идет о том, что земельный участок может быть использован новым застройщиком (инвестором) как для строительства многоквартирных домов, так и иных объектов капитального строительства. Земельный участок застройщик получит после заключения соглашения.

Еще одна законодательная инициатива Губернатора края касается оказания бесплатной юридической помощи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Проект был обсужден на общественном совете при министерстве юстиции края и нашел свою поддержку у юридической общественности.

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться пострадавшим гражданам, если объект долевого строительства будет являться для них единственным жилым помещением, принадлежащим на праве собственности, либо если они имеют в собственности жилье, общая площадь которого менее учетной нормы общей площади жилого помещения.

По инициативе Губернатора края рассмотрение пакета законопроектов будет проходить в ускоренном порядке, чтобы пострадавшие граждане смогли получать правовую помощь бесплатно, начиная с августа текущего года.

Также Губернатор намерен внести изменения в закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документом предполагается создать условия для расширения возможностей получения благоустроенных жилых помещений по договорам найма. Проектом предусмотрено, что жилые помещения могут предоставляться таким гражданам, с их согласия, не только по месту жительства, но и в границах другого населенного пункта на территории края.