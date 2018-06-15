Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года»

В Хабаровском крае подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2018». В нем приняли участие 15 семей из 11 муниципальных образований. Четыре из них признаны победителями.

В номинации «Многодетная семья» стала лучшими стали супруги Ромас и Маргарита Пассар из села Дада Нанайского района. Они вырастили четверых своих детей, а сейчас воспитывают 10 приемных.

Семья Оненко из поселка Синда Нанайского района признана лучшей в крае «Сельской семьей». Хабаровчане Алексей и Татьяна Гурские — многодетные родители. Недавно у них родился четвертый ребенок. Их чета получила признание в номинации «Молодая семья». Жители Ванинского района Аркадий и Надежда Реутт стали лучшей «Золотой семьей».

Документы победителей будут направлены для участия в финале Всероссийского конкурса, который состоится в ноябре в Москве. В прошлом году в оргкомитет конкурса поступило 322 представления региональных этапов из 85 субъектов. В итоге звания были присвоены 85 семьям, среди которых — военная династия Колесниченко из Хабаровска.

Всероссийский конкурс проводится с 2016 года в пяти номинациях: «Семья — хранитель традиций» «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и. Два года подряд представители Хабаровского края становились лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».