Хабаровск попал на дно рейтинга Гринпис о загрязнении воздуха

Загрязнение воздуха транспортом является одной из важнейших экологических проблем в России. Чтобы оценить меры, которые власти предпринимают для её решения, Гринпис отправил запросы в администрации 77 городов и составил рейтинг на основе их ответов.

Гринпис России весной обратился к администрациям российских городов с вопросами о развитии общественного транспорта, мониторинге качества воздуха, зонах с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, ниже Евро-3), развитии велоинфраструктуры, мерах по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта, в первую очередь, общественного.

Хабаровск попал в «красную», худшую категорию рейтинга, которая означает, что администрации недооценивают важность вопросов экологизации транспорта или используют меры, которые неверны с точки зрения Гринпис. Согласно ответу администрации, в городе ведётся организация выделенных полос, предоставление приоритета общественного транспорта на регулируемых перекрёстках. Велодорожки организуются в зонах отдыха.

Вопросы о мерах по созданию зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, мерах, направленных на снижение количества поездок на личных автомобилях, а также о мониторинге окружающей среды оставлены без ответа.

При этом мерами властей по улучшению транспортной ситуации в Хабаровске удовлетворены лишь 40,9 %. С тем, что именно автотранспорт является основным загрязнителем воздуха в городе, согласны 50 %.

Стоит отметить, что в рейтинге оценивались именно декларируемые меры. Оценить, насколько они соответствуют реальности, и проконтролировать их реализацию смогут местные жители и общественные организации.

Гринпис благодарит всех участников опроса и городские администрации, которые полно ответили на поставленные вопросы. Решить проблему загрязнения воздуха транспортом, удастся только в том случае, если этого потребуют сами жители крупных городов, а власти будут готовы к диалогу.

Для решения проблемы загрязнения воздуха от транспорта Гринпис предлагает развивать экологичные альтернативы личным авто: делать общественный транспорт доступным для всех горожан, расширять сеть велодорожек и велопарковок, станций городского велопроката, строить пешеходную инфраструктуру и пешеходные переходы там, где это удобно людям. Под петицией с этими требованиями подписались уже более 30 000 человек.