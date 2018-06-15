Блогер «дальневосточного гектара» развенчивает мифы о налогах

Закон о «дальневосточном гектаре» стал прорывным решением в российском законодательстве по землеустройству, считает блогер и получатель «гектара» в Хабаровском крае Михаил Утробин. На страницах в социальных сетях он рассказывает об освоении земельного участка и развенчивает мифы, которые слышит от своих читателей и знакомых.

«Закон о «Дальневосточном гектаре» в корне изменил мою жизнь. Мы с семьей оформили земельный участок неподалеку от Хабаровска. Раньше я все время проводил в офисе, а сегодня — сам строю дом на «гектаре». В дальнейшем планирую реализовать фермерский бизнес-проект по молочному животноводству», — рассказывает Михаил Утробин. «Знакомые были очень удивлены моим выбором и сразу отнеслись к этим начинаниям с сомнением, скептически – заявляли, что я не получу землю, и ничего не получится. Так я пришел к решению, что надо в Инстаграме и аккаунтах в других соцсетях рассказать, как обстоят дела на самом деле – развенчивать мифы».

По его словам, в настоящее время у людей часто возникают вопросы по налогообложению земли после перевода ее в собственность, когда истечет пятилетний срок безвозмездного пользования аренды. «Теперь в моем блоге будет регулярно выходить рубрика с разъяснениями. В частности, я разместил инструкцию, как рассчитать земельный налог на примере своих «гектаров», — заявил Михаил Утробин. «На самом деле все просто. Налог напрямую зависит от вида использования земельного участка и его кадастровой стоимости. Таким образом, если участок гражданина уже сформирован, то на сайте Росреестра можно посмотреть его стоимость. В случае, если гражданин еще только думает о выборе земли и виде ее использования, можно ориентироваться по стоимости расположенных рядом земельных участков. Дальше рассчитываем сумму налога в зависимости от налоговой ставки, которую можно посмотреть на сайте nalog.ru. В нашем случае сумма налога за пять гектаров с видом разрешенного использования для ЛПХ составит 12 тыс. рублей в год».

В настоящее время на блоги Михаила подписаны уже несколько тысяч человек. Публикации вызывают оживленные дискуссии. «Хотел бы подчеркнуть тот факт, что благодаря программе «Дальневосточный гектар» гражданин может безвозмездно получить в собственность земельный участок стоимостью в миллионы рублей, а налог на него составит всего несколько тысяч в год», — отметил Михаил Утробин.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. В течение пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком, «дальневосточный гектар» не облагается налогом. По завершении этого периода и, соответственно, после оформления участка в собственность, владение земельным участком облагается налогом на общих основаниях, т.е. согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. В случае оформления участка в долгосрочную аренду, стоимость аренды земли не может быть выше земельного налога (ч.12 ст.10 закона № 119-ФЗ). Арендная плата по лесному участку определяется Лесным кодексом РФ (ст.73 Лесного кодекса РФ).