Профсоюзы против повышения пенсионного возраста

Российское правительство на прошедшем 14 июня заседании одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении. Чтобы закон в силу, он должен пройти через Российскую трёхстороннюю комиссию по социально-трудовым отношениям. Профсоюзная сторона, несомненно, будет стараться заблокировать это законопроект. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

«Позиция профсоюзов консолидирована. Мы уверены в том, что нельзя повышать пенсионный возраст до ратификации Конвенции №102 Международной Организации Труда «О минимальных нормах социального обеспечения», до того, пока не будут решены вопросы достойной заработной платы, достойного уровня самой пенсии. Те меры, которые были озвучены на заседании кабинета министров, с точки зрения профсоюзов несвоевременны», — заявила председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов Галина Кононенко.

Профсоюзы неоднократно выступали против повышения пенсионного возраста. В мае 2018 года председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков написал письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и зампреду Татьяне Голиковой, в котором изложил необходимость предварительного всенародного обсуждения пенсионной реформы.