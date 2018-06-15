Хабаровский филиал Микрохирургии глаза отмечает 30-летний юбилей

В краевой филармонии состоялся торжественный прием по случаю 30-летия начала работы Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». С этой датой сотрудников учреждения поздравил Губернатор края. Вячеслав Шпорт вручил лучшим специалистам награды Министерства по развитию Дальнего Востока, а также почетные грамоты и благодарственные письма Правительства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Заместителю директора по научной работе Евгению Сорокину было присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края».

Глава региона отметил, что на протяжении трех десятилетий центр активно развивается. Сегодня он оснащен самым современным оборудованием, благодаря которому врачи выполняют сложнейшие операции в области офтальмологии. Кроме того, МНТК – единственное учреждение на Дальнем Востоке, где оперируют новорожденных детей с катарактой и глаукомой.

«Основа любого учреждения – крепкие профессиональные коллективы. Такие, как ваш. Сегодня в центре работает 341 человек, из которых 69 врачей. Я поздравляю коллектив МНТК с профессиональным праздником – Днем медицинского работника и 30-летием центра «Микрохирургии глаза». Уверен, высокие стандарты оказания медицинской помощи позволят вам и в дальнейшем совершенствовать формы лечения», – сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор края выразил благодарность сотрудникам учреждения за нелегкий и нужный труд. Пожелал семейного счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Напомним, что на сегодняшний день в составе хабаровского филиала МНТК работают диагностическое отделение, операционный блок, а также клинико-бактериологическая лаборатория и аптека.

Филиал занимает лидирующие позиции в России в области офтальмологии. Специалисты проводят сложнейшие операции по лечению катаракты, исправлению близорукости, дальнозоркости, любых видов астигматизма и кератоконуса. В центре проводятся операции по трансплантация роговицы, на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у пациентов с сахарным диабетом и с последствиями травм глаза.

Всего за время существования в хабаровском филиале было выполнено 450 тысяч операций и курсов лечения. Более одного миллиона человек за эти годы прошли диагностическое обследование и получили консультативную помощь.