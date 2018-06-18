Более трех тысяч «красных гвоздик» распространили волонтеры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается Всероссийская акция «Красная Гвоздика». В рамках благотворительного проекта жители региона могут внести свой вклад в оказание помощи ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате войн и конфликтов, приобретя у волонтеров за любое пожертвование специальный значок «Красная Гвоздика». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Акция проходит в Хабаровске, а также в поселках Переяславка и Ванино. Точки продажи организованы на главных площадях. Волонтеров-распространителей можно узнать по единой униформе и специальному боксу для сбора пожертвований с символикой акции.

«На сегодняшний день в крае распространено уже более 3 тысяч значков. Кроме простых жителей, акцию активно поддерживают предприятия и организация края, приобретающие символы для своих сотрудников, а также средства массовой информации», — рассказала региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Брага.

Завершится благотворительная акция в День памяти и скорби – 22 июня. В преддверии этого дня ведущие и корреспонденты всех краевых телеканалов всю неделю будут выходить в эфир с прикрепленным на одежду значком «Красная Гвоздика». 22 июня приобрести символ в Хабаровске можно будет на площади им. Ленина, Комсомольской площади и на краевой набережной. Также волонтеры будут распространять значки во время акции «Свеча памяти», которая пройдет на площади Славы.

Напомним, благотворительный проект организован фондом «Память поколений» и проводится при поддержке Правительства края и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Значки «Красная Гвоздика» — это всенародный символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам. Собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой̆ Отечественной̆ войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.