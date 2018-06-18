Русский жестовый язык осваивают соцработники Хабаровского края

Министерство социальной защиты населения края совместно с Казанским университетом управления «ТИСБИ» проводит для социальных работников курсы повышения квалификации по основам русского жестового языка. Полученные знания помогут в оказании социальных услуг глухим и слабослышащим. Сегодня стартовал очередной образовательный цикл на базе краевого министерства социальной защиты населения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Интенсивное обучение пройдет в течение недели, на него отведено 72 часа. За это время 25 человек будут учиться основам психологии общения с инвалидами по слуху, освоят бытовые жесты и дактильную азбуку. Учеба проходит в очно-заочной форме: до начала слушатели получили специализированные методические материалы.

Как отметила председатель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества глухих Ольга Свионтковская, в регионе существует проблема нехватки узких специалистов в этом направлении. «Сегодня в Хабаровском крае – порядка 10 сурдопереводчиков. Они работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амур и Советской Гавани. Нам нужны обученные люди, у которых есть желание и навыки помогать инвалидам по слуху. Она добавила, что «Общество глухих» готово помочь всем желающим в дальнейшем освоении языка.

По официальным данным на сегодняшний день в Хабаровском крае проживают порядка 1600 инвалидов по слуху. Все они получатели социальных услуг, и периодически обращаются в профильные учреждения.

«Мы третий год подряд проводим такие курсы. За это время они показали свою эффективность. Каждый человек имеет право на понимание и для работников социальной сферы подобные знания просто необходимы. В этот раз среди слушателей – работники центров социальной поддержки населения, комплексных центров социального обслуживания, центров социальной помощи семье и детям, Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов», — сообщила заместитель начальника отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения края Анастасия Жаркова.

Отметим, русский жестовый язык согласно ст.14 закону о социальной защите инвалидов в РФ является «языком общения». Образовательные курсы проводятся в рамках краевой государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы.